Kladno bez hazardu podalo žalobu na město kvůli obstrukcím při vyhlášení referenda

Iniciativa Kladno bez hazardu podala na město žalobu kvůli obstrukcím při vyhlášení referenda. V něm by obyvatelé rozhodli, jestli v Kladně mají, nebo nemají zůstat herny a kasina. Radnice tvrdí, že petice s podpisy potřebnými pro vyhlášení referenda obsahuje chyby a že úplné zrušení hazardních her ve městě by zasáhlo do jeho rozpočtu.