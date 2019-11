Anonymní on-line poradna pro gamblery funguje dva roky. Závislost si otestovalo skoro 2000 lidí

Projekt spustila organizace Sananim na konci roku 2017. Svou závislost si na internetu otestovaly stovky lidí. „Self-test si za tu dobu udělalo 1860 lidí a z nich jsme 885 doporučili naši intervenci – hraní jim už působilo nezanedbatelné problémy – 125 z nich ji využilo,“ dodává Josef Šedivý.

Jednou z nich byla i Katka: „Trochu mě vyvedlo z míry, když jsem odklikla přihlášení do programu. Přišel mi e-mail s potvrzením a já si říkala: Tak a teď jsem potvrdila, že jsem fakt závislák,“ popisuje své první zkušenosti na webu Končím s hraním.

Samotný program pak trvá sedm týdnů. Všechno se odehrává pouze on-line a zcela anonymně. Pacient plní úkoly, píše si deník a s terapeutem komunikuje přes chat. „První týdny nebyly vůbec jednoduché, cítila jsem hrozný zmatek během každého dne, nevěděla jsem, co dělat místo hraní, které bylo původně mou velkou denní rutinou,“ pokračuje Katka.

Výhodou programu je anonymita a dostupnost

Na webu se svěřuje i anonym podepsaný jako XXX. „Co se stalo, už nevrátíš, ale pokud jsi na těchto stránkách, ještě máš čas to napravit. Znám ty pocity, vím, jaké to je, když člověk hraje a myslí si, že je jenom tady a teď, ale vždycky přijde ta kocovina, probuzení do deprese, bez peněz a s nejasnou budoucností.“

Hlavní výhodou on-line programu je právě jeho anonymita a dostupnost. Spousta závislých totiž do standardního léčení nechce. „Podobně jako u jiných návykových nemocí je zde největší problém to, že naprostá většina problémových a patologických hráčů léčbu nevyhledá. V tomto směru mohou pomoci i organizace Anonymních gamblerů a svépomocné materiály,“ říká odborník na léčbu závislostí Karel Nešpor.