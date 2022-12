Referendum o návratu Vřídelní kolonády do historické podoby prošlo radou, mohlo by být v lednu

Současná Vřídelní kolonáda byla postavena v 70. letech. Podle odpůrců ale nezapadá do vzhledu města. Kvůli havarijnímu stavu muselo město v minulých letech do jejích oprav investovat desítky milionů korun, potřebovat ale bude i další úpravy. Ty vyjdou možná až na stovky milionů.

Podle primátorky sice vedení města záměr referenda respektuje, Karlovy Vary ale podle ní v současné době a ani v dohledné době nebudou mít více než miliardu korun na stavbu takové kolonády. A pokud by se město kvůli stavbě chtělo zadlužit, znamenalo by to zastavení investic a oprav na možná desítky let dopředu, uvedla.