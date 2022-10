O druhé Milostivé léto je velký zájem, dlužníci ale často nesplňují podmínky

„Denně mi volá několik lidí, kteří by chtěli Milostivého léta využít a chtěli by s tím pomoci. Nárůst oproti loňskému roku je třeba jednou takový,“ informuje dluhová poradkyně z neziskové organizace Člověk v tísni Lubomíra Hédlová.

Desetitisíce, které dlužila, se postupně proměnily ve statisíce. Nakonec i s úroky v miliony. Nikdo z rodiny a přátel neměl o finančních problémech paní Pavlíny tušení. „Byla to pro mě prostě potupa, selhání, ostuda. Nechtěla jsem, aby něco takového věděli,“ tvrdí paní Pavlína.

Dlužníci se mají obracet na poradny

Ne každý ale splňuje podmínky Milostivého léta, akce se totiž vztahuje pouze na dluhy u veřejných institucí. Exekuce navíc musela být zahájena před 28. říjnem loňského roku. Dlužník pak zaplatí původní dlužnou částku (jistinu) a poplatek exekutorovi. Na úhradu přispívají i některé neziskové organizace z dárcovských fondů.

„Preferujeme klienty, kteří jsou zaměstnaní, kteří dluh v minulosti platili. Má smysl tyto klienty podporovat,“ tvrdí sociální pracovnice poradny pro lidi v tísni z Charity ČR Mariana Siváková.

Proces oddlužení může trvat i měsíc. Poradny proto na lidi apelují, aby se na ně obrátili co nejdříve. Exekutoři zase doporučují pohlídat si byrokracii. „Správný formulář vyplnit, odeslat a potom čekat na reakci od úřadu. Potom bych zdůraznila identifikační údaje, aby na to lidé nezapomínali,“ upozorňuje Eva Rajlichová, mluvčí Exekutorské komory. Šanci zbavit se obav z exekuce mají dlužníci až do konce listopadu.