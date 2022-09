Odbory navrhují snížení DPH na vybrané zboží a zavedení kurzarbeitu jako během epidemie

Minimální mzda se zvedla naposledy letos v lednu o tisícikorunu na 16 200 korun. Požadavek na přidání dvou tisíc korun ještě letos kvůli zdražování zveřejnila centrála koncem dubna. V pondělí ho Středula zopakoval. Odbory poukazují na to, že čistý nejnižší výdělek je pod hranicí chudoby.

Zaměstnavatelé nesouhlasí

Zaměstnavatelé s vysokým přidáváním nesouhlasí. Připomínají, že náklady rostou. Zmiňují ceny energií či pohonných hmot. Poukazují na to, že s minimální mzdou se navyšuje i zaručená mzda. Ta se vyplácí v osmi stupních podle odbornosti, odpovědnosti a náročnosti práce. Pohybuje se od minimální mzdy do jejího dvojnásobku, tedy teď do 32 400 korun.

V programovém prohlášení vláda počítá se zavedením vzorce pro pravidelnou valorizaci nejnižšího výdělku. V minulém volebním období to plánovala i tehdejší vláda Andreje Babiše (ANO), na modelu se s odboráři a zaměstnavateli ale nedohodla. Směrnici, která by minimální mzdu v členských zemích upravovala, chystá i EU.

Podle šéfa ČMKOS požadavky odborů na růst výdělků proinflační nejsou. „Zdroje (inflace) jsou v zahraničí a v absolutní neschopnosti státu zamezit neoprávněnému zvyšování cen,“ míní Středula. Ve svém vystoupení kritizoval Fialovu vládu za nečinnost v době prudkého zdražování.