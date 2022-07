Poslance tento týden čeká jednání o kauze Dozimetr, otevře se i debata o platbě za státní pojištěnce

Druhá čtvrteční schůze je svolaná na 13:30. Už teď zástupci koalice počítají s tím, že všechny body projednat nestihnou. „Bude nepochybně pokračovat ještě další týden, v úterý, středu. Jsou tam některé body, které jsou nutné z hlediska evropských závazků, například registr konečných vlastníků,“ uvedl předseda poslaneckého klubu Marek Benda (ODS).

Program počítá ale i třeba s novelou služebního zákona, vůči které má výhrady opozice. Druhé čtení proto může trvat dlouho. Snadnější debata by mohla být u navýšení limitu z jednoho na dva miliony korun pro povinnou registraci k DPH a současně i pro využití paušální daně.

Na přetřes se opět dostanou platby za státní pojištěnce

Třetí ze schůzí je svolaná na páteční ráno. Ve finálním schvalování je třeba omezení jednorázových plastových výrobků. Zástupci koalice ale zvažují i možnost dodatečně zařadit snížení objemu peněz u plateb za státní pojištěnce, vůči kterému mají výhrady obě opoziční hnutí. Mluví totiž o obavách z ohrožení dostupnosti nebo kvality zdravotní péče.

To koalice odmítá s argumentem, že k zákonu je přidaná úprava, aby platby v budoucnu rostly automaticky. Ani to ale podle opozice teď situaci neřeší. „Určitě to mlčky nepřejdeme, to v žádném případě. Neříkám, že budeme obstruovat, to asi ne, ale určitě k tomu vystoupíme, protože s tím nemůžeme souhlasit,“ uvedla místopředsedkyně zdravotnického výboru Karla Maříková (SPD).

V jednacím sále by se poslanci měli sejít i příští čtvrtek. Schvalovat by měli novelu ministerstva průmyslu, která reaguje na energetickou krizi.