Fiala nevidí důvod k rekonstrukci vlády. Rakušan má naši absolutní důvěru, řekl

„Dohodli jsem se na tom, že nevidíme žádné důvody pro rekonstrukci vlády a podobné kroky,“ prohlásil Fiala. Ministr vnitra Rakušan má „absolutní důvěru“ lídrů vládní koalice, pokud jde o nestrannost vyšetřování kauzy a jeho spravedlivý výsledek, uvedl premiér. Rakušan byl potěšen, že mu předsedové ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů vyjádřili důvěru. Ubezpečil je o tom, že korupční kauza musí být vyřešena důsledně a podle principu „padni komu padni“. Uvedl, že o tom, že do kauzy jsou zapleteni i zástupci STAN, neměl žádné předběžné informace a do vyšetřování nijak nezasahoval a zasahovat nebude. V kauze podle policie organizovaná skupina systematicky obsadila klíčové pozice v dopravním podniku tak, aby dosazení spřátelení manažeři mohli ovlivňovat různá výběrová řízení s cílem získat od vítězných firem úplatky. Mezi obviněnými jsou bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček, kterému hnutí STAN kvůli kauze pozastavilo členství, a podnikatel Michal Redl, který byl podle policistů mozkem celé skupiny.

STAN chce náhradníka za Gazdíka představit nejdříve Pirátům Funkci ministra školství opustil Gazdík kvůli svým stykům s Redlem, ne proto, že by byl vyšetřován. Tyto kontakty podle Rakušana „byly jen těžko vysvětlitelné v kontextu toho, jakým způsobem se tato pražská kauza řeší“. STAN chce Gazdíkova nástupce představit podle Rakušana nejdříve Pirátům, s nimiž loni kandidoval do voleb, a posléze dalším vládním partnerům. Ministr vnitra se chce v příštích dnech s možnými adepty setkat a chce představit až nejlepšího nezpochybnitelného kandidáta v rámci svého hnutí. „Rozhodně popírám, že bychom snad museli hledat někde v externích vodách. V hnutí STAN máme mnoho lidí, kteří se školství dlouhodobě odborně věnují, opravdu mu rozumí a zvládnou i tu politickou funkci,“ uvedl Rakušan. Šanci vést školství mají tři lidé, jména ale hnutí STAN komentovat nechce. Podle informací ČT má jít o poslance hnutí, jednou z podmínek je, že musí mít zkušenost s řízením lidí a institucí. Osloveni byli Ondřej Lochman nebo Viktor Vojtko, kteří informaci potvrdili. „Stejně jako několik dalších kolegů jsem byl osloven, zda bych zvážil převzít odpovědnost v této roli,“ řekl Lochman. Podle Vojtka rozhodnutí z jeho strany zatím nepadlo a vyplyne z dalších jednání. „Ve STAN je řada jiných kvalitních kandidátů, se kterými to chci nejdřív prodiskutovat,“ uvedl. Jasnou představu o nástupci Gazdíka má i opozice. SPD odmítá pokračování STAN ve vládě, ANO očekává odborníka. „Musí to být někdo, kdo je v tom orientován, kdo to zná a kdo tomu rozumí, protože jinak jste odkázán na své poradce a musíte přijímat to, co vám řeknou,“ poznamenal předseda sněmovního školského výboru Ivo Vondrák (ANO). Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) chtěla v kauze podle médií minulý týden obvinit celkem 13 lidí, zastihla jich ale jen deset. V neděli se policii podle Radiožurnálu přihlásil i Redlův blízký spolupracovník Kos. Toho soud poslal v úterý do vazby, řekl Kosův advokát Vlastimil Rampula. Podle soudce existují důvodné obavy, že by se Kos mohl skrývat nebo ovlivňovat dosud nevyslechnuté svědky.

Prověrka stranických peněz Případ problematizuje i financování Starostů. Na zprávy médií, že hnutí dostalo peníze od firem ovládaných společnostmi z Kypru a další od společnosti s trestně stíhaným spolumajitelem, Starostové reagovali prověrkou vlastní kasy. V sobotu řekli, že vrátí všechny dary spojené s Redlem, který patří mezi trojici obviněných s uvalenou vazbou. Spojitost s Redlem zatím našlo hnutí u daru 300 tisíc korun z roku 2020, oznámili Starostové v sobotu. Při prověřování využívají systém Cribis a internetový projekt Hlídačstátu.cz. „Další identifikovaný je Pavel Kos, kde budeme vracet dar, který nám dal v roce 2014. V době přijetí daru trestně stíhaný nebyl,“ uvedla mluvčí hnutí Sára Beránková. Později dodala, že šlo o částku 350 tisíc korun a poskytla ji firma. Předseda hnutí Rakušan již dříve uvedl, že financování STAN není v rozporu se zákonem, ale zákonnost z hlediska veřejnosti nestačí. Hnutí proto oznámilo, že vrátí zhruba 3,42 milionu korun od právnických osob a nadále bude přijímat dary jen od fyzických osob.

V souvislosti s kauzou se na svůj post rozhodl rezignovat místostarosta Prahy 9 Marek Doležal (TOP 09). Na podzim nebude kandidovat do zastupitelstva hlavního města ani městské části Praha 9. V pondělí oznámil rezignaci na členství v dozorčí radě DPP. Doležal podle médií není v kauze mezi obviněnými, končí ale kvůli svým kontaktům se stíhanými aktéry. „V minulých dnech se mé jméno bez konkrétní souvislosti objevilo v případu kolem pražského dopravního podniku. Ač neexistuje ani náznak toho, že bych se jakkoliv podílel na činnosti stíhaných osob, političtí oponenti ze mě udělali dalšího aktéra příběhu,“ uvedl Doležal. Doplnil, že svými rezignacemi nepřiznává žádné provinění. Kritiku, která se vůči němu ozývá, označil za bezobsažnou. Podle něj z ní není jasné, v čem údajně pochybil. „Proto jsem připraven se ke své práci na radnici vrátit, jakmile se potvrdí, že neexistuje naprosto žádný důvod spojovat mě s uvedenou kauzou,“ sdělil. Odmítám princip kolektivní viny, řekl Balaš „Není to nic, co by nás těšilo, ale odmítám princip kolektivní viny a tvrzení, že celý STAN je politická mafie,“ řekl v pořadu 90' ČT24 místopředseda sněmovního ústavně-právního výboru Vladimír Balaš (STAN). Dodal, že Gazdík odstoupil z politických důvodů, nikoliv proto, že by byl do kauzy zapletený. Poslanecký klub STAN je podle Balaše velmi silný a plný kvalitních a pracovitých lidí. Podle 2. místopředsedkyně Pirátů Hany Hajnové přistoupila vláda k této věci rychle a poměrně razantně. „Je zajímavé, že jsme byli v rámci kampaně kritizováni za to, že jsme příliš transparentní, že nám to škodí, a nyní je vidět, že je to potřeba,“ podotkla také. Dodala, že další kroky Polčáka a Gazdíka jsou na rozhodnutí jejich a jejich svědomí. „Já bych na jejich místě rezignovala i na mandáty, ať už na poslance, nebo europoslance,“ uvedla.

Podle poslance SPD Jana Hrnčíře je hnutí STAN velmi nedůvěryhodné. „V kuloárech se dlouho povídá, že hnutí bylo svými architekty vytvořeno jako prodloužená ruka organizovaného zločinu a na tenhle projekt naletěla spousta slušných komunálních politiků,“ uvedl v pořadu s tím, že vládní koalice ztrácí důvěru už delší dobu a řešením by byla úřednická vláda po dobu předsednictví a na jaře předčasné volby. Tuto možnost Hajnová odmítla. „Je vidět, že pan Hrnčíř nechápe objem práce, která je spojená s předsednictvím, to by byla naprostá katastrofa,“ podotkla. Podle politologa Lukáše Valeše bude mít kauza ještě dlouhou dohru. „Trošku se bojím, že jsme teprve na začátku, protože každý den nám přináší nová jména,“ uvedl s tím, že je otázkou, jestli nynější kauzu unese nejen STAN, ale také TOP 09 a celá vládní koalice. Dodal, že Rakušan by měl ze svých funkcí odstoupit. „Určitě není dobře, že Vít Rakušan je ministrem vnitra a už vůbec ne, že je předsedou STAN, vždyť on o tom věděl,“ podotkl s tím, že Piráti se cítí právem podvedeni. „Protože když se ptali Starostů, jestli je kauza Redl a Polčák minulostí, tak řekli, že ano, nic z toho už neplatí.“ Dodal, že nejlepší by bylo, kdyby Rakušan ministerský post přenechal nějaké odborně erudované osobnosti, „u které bude jistota, že se toho úkolu zhostí a nebude ovlivnitelná“, dodal s tím, že by mohlo jít o soudce, státního zástupce či někoho z akademické sféry. TOP 09 vyzvala Doležala a Fremra, aby se vzdali členství Předsednictvo TOP 09 v úterý vyzvalo Doležala a Jiřího Fremra, aby kvůli kauze okamžitě ukončili členství ve straně, vzdali se všech veřejných funkcí i účasti na kandidátce. Předsedu pražské organizace TOP 09 a europoslance Jiřího Pospíšila vedení vládní strany současně vyzvalo k okamžitému ukončení spolupráce s Fremrem, který působil jako jeho poradce, informovala strana. „Jako předsedkyně TOP 09 považuji za nepřípustné, aby se její politici jakkoli stýkali s lidmi typu Michala Redla,“ napsala na Twitteru předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Pokud Doležal a Fremr ze strany sami nevystoupí, vedení TOP 09 je vyloučí podle stanov kvůli článku o poškozování strany navenek. Pospíšil už dříve uvedl, že Fremr ve straně končí. Vyzval ho k ukončení členství v TOP 09, k rezignaci na post v dozorčí radě Musea Kampa a odchodu z veřejného života. Stejně jako Doležal, ani Fremr není podle médií mezi obviněnými v kauze. Je podle nich ale zmíněn v policejním usnesení o obvinění v kauze DPP a právě on údajně seznámil Hlubučka s Redlem. Doležal podle náměstka pražského primátora Adama Scheinherra (Praha Sobě) po boku Hlubučka navrhoval volbu stíhaného Mateje Augustína do představenstva DPP. Zároveň se objevil i v policejních odposleších. Doležal informoval, že na Scheinherra a na starostu Prahy 7 a lídra uskupení Praha Sobě Jana Čižinského podal žalobu kvůli jejich výrokům ohledně korupce v DPP. Prověřování u středočeských silničářů Středočeští radní v úterý v souvislosti s kauzou odvolali z funkce ředitele krajských silničářů Jana Lichtnegera. Reagovali tak na informace z médií a dalších veřejných zdrojů, které ho s ní spojují. Sdělila to hejtmanka Petra Pecková (STAN) a radní pro silniční dopravu Karel Bendl (ODS). Kromě Lichtnegera by měli od silničářů odejít ještě další dva pracovníci. Už minulý týden rada kraje šéfa cestářů preventivně postavila mimo výkon funkce. Vedení silničářů spojení s kauzou odmítlo. Radní podle Peckové mimo jiné zjistili, že Lichtneger před časem prodal svou firmu jednomu z obviněných v kauze dopravního podniku, což si lze podle ní ověřit z veřejně dostupných zdrojů. „Pro nás osobně je to o důvěře a zklamání té důvěry. Já osobně jsem nesmírně zklamaná,“ řekla. Kraj podle Bendla vytvoří kontrolní skupinu, která prověří všechny kroky odvolaného ředitele. Do doby jmenování Lichtnegerova nástupce povede organizaci dosavadní náměstek pro investice Aleš Čermák. Podle serveru Seznam Zprávy Lichtneger poskytoval skupině kolem Hlubučka a Redla informace, aby mohla vydělávat i na úplatcích za zakázky ve Středočeském kraji. Skupina údajně postupovala podle stejného modelu, kvůli němuž detektivové od minulého týdne stíhají Hlubučka a další za korupci v pražském dopravním podniku – nejprve dosadit své lidi do vedení organizace a pak s jejich pomocí přimět zájemce o zakázky, ať platí provize.