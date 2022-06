Odstoupení Rakušana je v zájmu STAN, řekl Vondráček. Pozice Hlubučka byla silná, podotkla Kordová Marvanová

„Může být tisíckrát pravda, co říkal pan Rakušan, ale on je paralyzován jako ministr a my nepotřebujeme paralyzovaného ministra vnitra, který nedělá vůbec nic,“ podotkl Vondráček.

Dodal, že nikdo nevyzývá Rakušana k odchodu z politiky či vlády, jde prý jen o vnitro. „Hnutí STAN tento resort mít nemůže. Za této situace je to pro mě nepředstavitelné,“ uvedl s tím, že kauza korupce a manipulování zakázek v pražském dopravním podniku představuje prorůstání organizovaného zločinu do politiky.

Podle vládního poslance ODS Pavla Žáčka je však zásah policie důkazem toho, že orgán funguje nezávisle. „To, jak zasáhli policisté z NCOZ, potvrzuje, že tam žádná informace z ministerstva nešla,“ podotkl s tím, že případné odstoupení hnutí STAN z vlády by znamenalo změnu koaliční smlouvy. „Nedovedu si to představit i v tom, že směřujeme do předsednictví České republiky,“ uvedl s tím, že se premiér bude snažit udržet vládu, protože kauza na ni nemá bezprostřední dopad.

Vondráček dodal, že by Starostové měli vyvodit politickou odpovědnost právě kvůli předsednictví. „Vždyť je to ostuda a musí se to řešit,“ řekl.