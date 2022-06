STAN začíná hledat ministra školství. Musí se vyrovnat s kritikou opozice i koaličních Pirátů

Starostové a nezávislí začínají hledat nástupce Petra Gazdíka ve vládě. Předseda hnutí Vít Rakušan dal v neděli najevo, že by končícího ministra školství mohl nahradit některý ze senátorů. Nejraději by ale byl, kdyby se novým ministrem školství stal někdo, kdo je s hnutím nejen spřízněn, ale i jeho členem. V rozhovoru pro Radiožurnál se ale zmínil i o eventualitě návratu Roberta Plagy do čela ministerstva. Rakušan se musí vyrovnat i s vnitrostranickou situací. Starostové v posledních týdnech přišli o několik místopředsedů a Rakušan sám čelí opozičnímu tlaku, výhrady navíc mají i koaliční Piráti. Chtějí, aby Rakušan přišel vysvětlit situaci jejich poslaneckému klubu.