Hlubuček po obvinění končí ve STAN a dopravním podniku, náměstkem zůstává

Konkrétně si Hlubuček s Redlem a Augustínem řekli společnosti Nové Holešovice Development o pět milionů korun. Jako prostředníka měli využít někdejšího ředitele DPP Martina Dvořáka, který developerovi údajně tlumočil jejich požadavek na zaplacení peněz za to, že se na nadcházejícím zasedání představenstva zdrží námitek proti uzavření smlouvy o vzniku společné akciové společnosti DPP a společnosti Nové Holešovice Development. Podle Deníku N to ale není jediný případ požadování úplatků, ze kterého vyšetřovatelé skupinu viní.

Dozorčí rada DPP

Ve středu večer přijala dozorčí rada DPP rezignaci na funkci v dozorčí radě obviněného primátorova náměstka Petra Hlubučka a dalšího jejího člena Michala Zděnka. Zároveň s tím z představenstva odvolala i Mateje Augustína, kterého nahradil dosavadní technický ředitel metra Marek Kopřiva.

„Vzhledem k závažnosti a rozsahu celé kauzy jsme se rozhodli odvolat člena představenstva DPP Mateje Augustína, který byl nominantem Spojených sil pro Prahu (TOP 09 a STAN). Hovořil jsem s ním a nenachází se ani v ČR, do které se odmítá vrátit. Takové chování a kauzy v žádném případě netoleruji a jsou důvodem, proč jsem před dvěma lety podal trestní oznámení,“ uvedl předseda dozorčí rady DPP Adam Scheinherr (Praha Sobě).

Zděnek k důvodům své rezignace na dotaz ČTK sdělil, že situace v podniku už byla neúnosná. „Dnešní události to potvrdily,“ uvedl. Před několika dny v rozhovoru pro Mladou frontu DNES řekl, že většiny kolegů v pražském dopravním podniku si váží, ale na funkci v dozorčí radě musel rezignovat. „Opakovaně a dlouhodobě jsem se od některých zaměstnanců nebo dodavatelů firmy dozvídal, že jsou kontaktováni divnými lidmi z kriminálního prostředí odkudsi ze Zlína. Snahou těchto lidí, jak mi bylo řečeno, bylo a je ovlivňovat různé dimenze fungování podniku. Firma má být řízena managementem, a ne nějakými zákulisními strukturami. Tohle je něco, co nemohu změnit, a jediný čestný způsob, jak se s tím vypořádat, je odejít,“ vysvětlil. Na policii se neobrátil, věc tehdy považoval svou rezignací za uzavřenou.

Generální ředitel a předseda představenstva DPP Petr Witowski podle Seznam Zprávy dnes informoval členy dozorčí rady, že čtyři z pěti členů vedení jsou v podezření ze spáchání zločinu - tedy všichni kromě něho. „Mé osoby se toto sdělení netýká. S většinou těchto členů představenstva se není možné spojit,“ napsal Witowski v dopise, který mají Seznam Zprávy k dispozici. Místopředsedou představenstva je podle webu DPP Ladislav Urbánek, dalšími členy Jiří Špička, Jan Šurovský a už odvolaný Augustín. Urbánek je současně dopravním ředitelem dopravního podniku, Šurovský technickým ředitelem povrchové dopravy, Špička personálním a Augustín ekonomickým ředitelem.

Členství ve STAN

STAN pozastavilo Hlubučkovi členství a vyzvalo ho k rezignaci na všechny posty. „Naše reakce odpovídá závažnosti obvinění, která dnes byla zveřejněna. Rozhodnutí předsednictva bylo jednomyslné,“ sdělil po mimořádném on-line jednání předsednictva šéf STAN a vicepremiér Vít Rakušan.

„Petr Hlubuček rezignoval na veškeré stranické funkce včetně své pozice na kandidátce. Politika je služba veřejnosti, městu a státu, nikoliv příležitost pro osobní obohacení. Budu se vás snažit přesvědčit, že to platí a platit bude. Teď je klíčové začít u sebe,“ napsal večer na Twitteru lídr kandidátky STAN a náměstek primátora Petr Hlaváček.

Primátor Hřib potvrdil, že policisté přišli do kanceláře jeho náměstka Hlubučka. Na Twitteru napsal, že od svých kolegů požaduje čistý štít. „Úřad poskytuje součinnost. Pokud existuje nějaké podezření, musí být prošetřeno,“ doplnil.

Na magistrát jsem šel s heslem: Chci řídit město s čistým štítem. To požaduji i od svých kolegů. V kanceláři náměstka za STAN teď probíhá policejní prohlídka. Úřad poskytuje součinnost. Pokud existuje nějaké podezření, musí být prošetřeno. — Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) June 15, 2022

V ČT Hřib řekl, že Hlubuček by měl podat rezignaci. V případě, že to neudělá do čtvrtka, může ho odvolat pražské zastupitelstvo, které shodou okolností ve čtvrtek zasedá. „My teď moc informací nemáme, nicméně to, co víme a co je dostupné v médiích, je dostatečné pro kroky, které v tuto chvíli podnikáme,“ uvedl primátor.

Podle Hřiba se zatím nevedla debata o tom, kdo by měl Hlubučka nahradit. Je prý také možné, že jeho místo člena rady zůstane neobsazené. Primátor také upozornil, že policejní zásah probíhá pouze v kanceláři jednoho člena rady, netýká se také zakázek magistrátu, ale právě dopravního podniku. „Policií jsem kontaktován nebyl. Tím se i zřejmě potvrzuje, že pravděpodobně se to přímo zakázek magistrátu netýká,“ upřesnil.