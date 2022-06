Několik jedinců pošlapalo práci tisíců lidí, říká Pecková. O kandidatuře do vedení STAN ještě není rozhodnutá

Kvůli stykům s obviněným podnikatelem Michalem Redlem v neděli rezignoval ministr školství Petr Gazdík (STAN). Následně skončil i ve vedení vládního hnutí. Hejtmanka z jeho činů neskrývala rozčarování a uvedla, že je ráda, že z kabinetu odstoupil. Zároveň si ale myslí, že mandát poslance nemusí opouštět. „Jestli bude poslancem, to nechávám na něm, má poslanecký mandát od svých voličů. Osobně mi to ale vadí,“ doplnila.

„Lhát se nemá a za mě rozhodně udělal velkou chybu, na druhou stranu nebyl z ničeho obviněn. Není pro mě normální, aby se stýkal s někým, o kom dlouhodobě věděl, že měl omezenou svéprávnost, byl v kauze Radovana Krejčíře a bavil se s ním šifrovanými telefony,“ uvedla s tím, že kdyby věděla, s kým jedná, „bude se mu na hony vyhýbat“.

Nejasno o kandidatuře do vedení hnutí STAN

O tom, zda bude na mimořádném sněmu kandidovat do předsednictva hnutí STAN, ještě není rozhodnutá. „Započali jsme velmi dobrou práci na kraji. Je toho přede mnou ještě obrovské množství. Jsem zvyklá dělat práci na dvě stě procent, ale vím, že když je těch aktivit příliš, tak to nejde. To znamená, že zatím nevím,“ sdělila.

Podotýká, že na kraji se teď musí věnovat agendě, kterou měl Věslav Michalik (STAN), který v červnu náhle zemřel a který byl jejím náměstkem. „Teď jsem ze zákona zodpovědná za to, když chybí radní na své pozici. Musíme přeobsadit tento mandát,“ upozorňuje.

„Pakliže bych do toho šla, tak by muselo být vyřešeno předání gesce kolegy Michalika, abych věděla, že je to v dobrých rukou, částečně možná i věc související s mojí gescí, abych se mohla věnovat stranickým záležitostem“ uzavřela.