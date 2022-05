Důchody kvůli inflaci vzrostou, potvrdila vláda. Zákon o příspěvku na dítě odložila

Celkem má do penzí letos putovat o téměř 57 miliard korun víc než loni. Minulý rok se na důchody podle údajů ministerstva financí vyplatilo 537,4 miliardy korun. Je to téměř třetina výdajů státu.

Při první mimořádné valorizaci se zohlednil cenový vývoj od loňského července do konce letošního ledna. Do zářijového navýšení se promítá růst cen od února do konce dubna. Za toto období se ceny v Česku sice zvedly o 4,8 procenta, domácnostem důchodců ale rostly o 5,2 procenta. Při přidávání se využívá vyšší hodnota.

V lednu zřejmě dostanou senioři přidáno méně, než je běžné

Od ledna příštího roku se pak podle zákona důchody budou upravovat znovu. Porostou ale nejspíš méně než obvykle, bude se totiž brát v potaz růst cen za kratší období. Při běžné valorizaci se penze navyšují v lednu vždy o polovinu růstu reálných mezd a o růst cen za období od července předminulého roku do konce června minulého roku.

Inflace z větší části této doby se do výše penzí promítá ale už při letošních mimořádných navýšeních v červnu a září. Podle ministerstva se pro lednové přidání bude posuzovat cenový vývoj za letošní květen a červen.

Příspěvek na dítě

Projednání zákona o pětitisícovém příspěvku na dítě pro rodiče s příjmem do jednoho milionu korun hrubého ročně vláda ve středu odložila. Příspěvek by mohl státní rozpočet vyjít zhruba na 9,1 miliardy korun. Vyplácet by se měl na děti, kterým 1. srpna nebude ještě 18 let.

Pokud na své děti rodiče pobírají přídavky, mohli by novou dávku dostat automaticky už v srpnu. Ostatní rodiče by o ni budou museli požádat elektronicky přes aplikaci, nebo osobně v takzvaných CzechPointech.