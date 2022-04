Naplnění největších evropských zásobníků plynu v Nizozemsku částečně blokuje Gazprom

V nizozemských médiích se aktuálně hovoří o možnosti ruskou část vyvlastnit. Tento postup je ale právně neuskutečnitelný, upozornil Dolanský. Celkem šedesát procent kapacity zásobníků totiž patří státní firmě z Abú Dhabí a ta následně Gazpromu část kapacity pronajímá. Ruskou energetickou firmu by tak nešlo vyvlastnit už kvůli tomu, že je pouze nájemcem.

„Právně je to velice komplikované. Aby to bylo ještě komplikovanější, Rusové mají kontrakt na čtyřicet procent až do roku 2045,“ přiblížil Dolanský. O další účasti Gazpromu by tak musela rozhodnout právě firma z Abú Dhabí, která ovšem nereaguje na dotazy novinářů. Je tak nejasné, zda by byla například ochotná přistoupit k vypovězení smlouvy s ruskou firmou.

Kvůli komplikacím je tak nepravděpodobné, že by Nizozemsko stihlo zásobníky v Bergermeeru na sjednaných osmdesát procent do letošní zimy naplnit. „I kdyby se začal plnit teď, bylo by na jeho naplnění na osmdesát procent potřeba přibližně 150 dní,“ řekl Dolanský s tím, že bez průtahů by tak Nizozemsko stanovené kapacity dosáhlo v září nebo říjnu. „Už je ale nyní jasné, že se to pravděpodobně do zimy nestihne,“ dodal.