Polsko i Česko požádají EU o další peníze na zvládání migrační vlny

„Domluvili jsme se, že budeme velmi intenzivně podporovat další sankce proti Rusku, a budeme tlačit, aby Ukrajina dostala kandidátské postavení (v EU). Ukrajina potřebuje, abychom jí dali najevo, že o ni stojíme, že patří do evropské rodiny, že EU jí otvírá dveře,“ zdůraznil český premiér.

„Na většinu otázek se díváme naprosto shodně,“ prohlásil Fiala po jednání s polským hostitelem. Praha a Varšava podle něj nepochybují, že Evropská unie a Severoatlantická aliance mají postupovat proti Rusku co nejtvrději, ani o tom, že je záhodno co nejvíce podporovat Ukrajinu, čelící agresi Ruska.

Česko je z 90 procent závislé na ruském plynu, připustil Fiala. Praha se chce závislosti na ruských fosilních zdrojích zbavit, k tomu může výrazně pomoci Polsko, uvedl s tím, že znovu se má otevřít jednání o vybudování plynovodu Stork 2 mezi oběma zeměmi a Česko by se také chtělo podílet na polských terminálech umožňujících dovoz zkapalněného zemního plynu. Vznikne také pracovní skupina, která by měla na starosti další postup v situaci ruského rozhodnutí zastavit ropu do rafinerií v Česku, které vlastní polská firma PKN Orlen.

Fiala kvůli energetice ještě před odletem do Varšavy kritizoval kabinet Andreje Babiše (ANO). „Mrzí mě, že energetická bezpečnost byla předcházející vládou extrémně zanedbána. Že jsme neudělali žádný krok třeba k výstavbě plynovodu Stork 2 nebo něčemu takovému, co by naši energetickou závislost na Rusku snížilo,“ uvedl. Polsko podle něj takové kroky udělalo a se zastavením dodávek z Ruska si díky tomu dokáže poradit.

Oba premiéři také uvedli, že chtějí v EU znovu otevřít otázku obchodu s emisními povolenkami, který ovlivňuje ceny energií. Fiala avizoval obnovení tradice společných jednání vlád obou zemí. To příští by se mělo konat v Praze na přelomu května a června.

Polsko podle Fialy v době ruské agrese hájí evropské hodnoty

Fiala před odletem do Varšavy také řekl, že v nynější situaci jsou klíčové jiné otázky, než je spor polské vlády a unijních orgánů o dodržování pravidel právního státu v Polsku. „Otázky bezpečnosti, otázky toho, abychom si vůbec udrželi svobodu, nezávislost a prosperitu jako Evropa a státy EU,“ řekl v souvislosti s ruskou agresí.