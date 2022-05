Se závislostí Německa na ruském plynu roste i závislost česká, shodli se Vondra s Havlíčkem

Podle Vondry se Česko na krizový scénář připravuje. „Řešíme to včetně toho, co neřešila minulá vláda,“ poznamenal a zmínil například neobnovení smlouvy na dodávky plynu z Norska. „Neřešilo by to všechno, ale co bychom za to teď dali. Byla by to významná diverzifikace,“ podotkl. Dodal, že je třeba naplnit zásobníky. „To je klíčová záležitost, abychom přežili příští zimu,“ míní.

Proč norský kontrakt nepokračoval, Urban říct nedokázal. Za neobnovení smlouvy s Norskem kritizoval bývalý kabinet ANO a ČSSD také předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR a bývalý premiér Mirek Topolánek.

Dobu před ruským vpádem na Ukrajinu Vondra označil za lehkomyslnou. „Myslím si, že velký podíl na dnešní krizi mají Němci, kteří nalezli Putinovi – důvěrou v něj – přímo do oprátky,“ řekl. S tím souhlasil Havlíček. Domnívá se, že čím je Německo na ruském plynu závislejší, tím se na něm stává závislejší i Česko.