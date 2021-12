Koalice má dvě varianty postupu potom, co Zeman odmítl Lipavského. Vláda zřejmě jmenována bude

Koalice by pak řešila spor s prezidentem kompetenční žalobou k Ústavnímu soudu. Lipavský by tak diplomacii de facto řídil z pozice prvního náměstka.

Méně pravděpodobná varianta, s níž měli přijít Piráti, předpokládá, že by koalice nyní nenechala jmenovat žádného z navržených ministrů. Záležitost by se řešila kompetenční žalobou a čekalo by se na verdikt ústavních soudců.

Oba zdroje ze dvou dalších koaličních stran ale označují takový postup za nesmyslný, čekat se jmenováním nové vlády několik dalších měsíců podle nich není možné. Jmenování nových ministrů by se údajně mohlo uskutečnit ve čtvrtek, nebo v pátek.