Ve sporu o jmenování Lipavského ústavní právníci převážně nesouhlasí s postojem prezidenta

„Odepřít jmenování by po mém soudu směl jen tehdy, pokud by tomu bránila nějaká právní překážka na straně kandidáta, což ale není tento případ,“ uvedl právník. Pokud se designovaný premiér Fiala obrátí na soud, měl by podle Antoše velkou šanci uspět.

Preuss s odkazem na článek 54 odvozoval, že to nemůže být prezident, kdo ve výsledku rozhoduje, kdo bude členem vlády. Podle něj je tém, kdo rozhoduje, kolik bude členů vlády, premiér. Ten rovněž zodpovídá za to, že kabinet bude funkční, a to nejen sněmovně, ale i celé veřejnosti, potažmo občanům celé republiky. Soudí, že jiným výkladem bychom se posouvali k poloprezidentskému systému. „Ale český systém je parlamentní republikou,“ dodal.

Co čekat od Ústavního soudu

Gerloch soudí, že Ústavní soud by neměl projednávat případnou kompetenční žalobu, jak o tom uvažuje designovaný premiér, protože tu nejde o kompetenční žalobu. Pokud tak však učiní, měl by řešit, kdo je v této věci odpovědný, kdo je příslušný vydat rozhodnutí. Je podle něj také sporné, zda žalobu může podat designovaný premiér ještě v době, kdy nebude mít jmenovanou vládu.

Preuss soudí, že zde jsme na neprobádané půdě. Ale kdyby byl prognostikem, tak by očekával, že Ústavní soud tuto záležitost věcně projedná. A to i v případě, že ji podá premiér bez vlády. Předpokládá zároveň, že Ústavní soud tento spor vyřeší relativně explicitně.

Bývalý ministr spravedlnost a současný advokát a člen prezídia Unie obhájců Tomáš Sokol by se čistě jako právník těšil na zajímavý spor v případě podání kompetenční žaloby. Ve čtvrtečním pořadu Události, komentáře řekl, že by už jednou tento stav (spor o kompetence) měl být rozetnut. Domnívá se, že prezident tyto pravomoce (nejmenovat některého ministra) nemá.

Jako občan by si však tento spor nepřál, protože by se dnešní situace ještě víc zkomplikovala. Myslí si, že by prezident měl vládu na návrh premiéra jmenovat a nedělat obstrukce. Výsledkem žaloby –⁠ pokud by Ústavní soud dal za pravdu premiérovi –⁠ by podle něj byl pokyn prezidentovi, aby jmenoval ministra. Pokud by pak prezident vzdoroval, bylo by to na jinou žalobu, ve které by šlo o jeho prezidentské bytí a nebytí.