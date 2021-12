Fiala podá kompetenční žalobu na Zemana, pokud nejmenuje celou navrženou vládu

Aktuálně Miloš Zeman v Lánech přijímá kandidáty na příští ministry. Po těchto schůzkách se znovu sejde právě s novým premiérem. Petr Fiala očekává, že se tak stane na začátku příštího týdne. „Pořád věřím, že bude vláda jmenována jako celek. Pokud by pan prezident trval na výhradách k jednomu mnou navrženému kandidátovi, tak bych pokládal za nutné, abych podal kompetenční žalobu, a to proto, aby se jednou provždy vyjasnilo, jaké jsou pravomoci prezidenta a jaké jsou pravomoci premiéra v této věci,“ uvedl Fiala. Kandidát, ke kterému by měl mít prezident Zeman výhrady, by měl být dle médií chystaný ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). Tomu sice prezident během úterního jednání údajně vyloženě nedoporučil vzdát se kandidatury, opakovaně to ale podle Deníku N naznačil.

přehrát video Fiala: Pokud prezident nejmenuje všechny navržené ministry, budu nucen podat kompetenční žalobu Zdroj: ČT24

Podle ústavy prezident jmenuje předsedu vlády a „na jeho návrh jmenuje ostatní členy vlády a pověřuje je řízením ministerstev nebo jiných úřadů“. O možnosti vetování návrhu premiéra se ústava nezmiňuje. Předseda KDU-ČSL a kandidát na vicepremiéra a ministra práce a sociálních věcí Marian Jurečka v neděli v ČT řekl, že pokud by Zeman nevyhověl návrhu na jmenování nové vlády, porušil by ústavu, a obratem by proto následovala kompetenční žaloba k Ústavnímu soudu.

Vysoké šance u Ústavního soudu Nový premiér má podle politologa Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Lubomíra Kopečka velmi vysokou šanci na úspěch před Ústavním soudem v případě kompetenční žaloby, problémem však je, že řízení může trvat několik týdnů. Pokud by Fiala a většina nové koalice přistoupili na výklad, že prezident má možnost „vetovat“ navrženého kandidáta, dostanou se podle Kopečka do „stejné polopodřízené pozice vůči prezidentovi jako končící vláda Andreje Babiše (ANO)“.