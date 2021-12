Lipavský odmítá komentovat svůj rozhovor se Zemanem. Kandidaturu na ministra ale vzdávat nebude

Lipavský uvedl, že tento postup je dobrým příkladem toho, jak věci mají fungovat, což je podle něj u vlády v demisi vedené Andrejem Babišem (ANO) naopak. Zmínil například praxi, kdy se ještě během jednání dostávají ven různé tweety či SMS zprávy o tom, co na nich zaznělo. „Pak se to vyvrací a dementuje, toto je podle mě určitá analogie,“ řekl.

To, že prezident Lipavskému doporučil, aby se kandidatury vzdal, sám možný budoucí ministr zahraničí přímo nepotvrdil. „V tuto chvíli probíhá celá řada schůzek pana prezidenta s jednotlivými kandidáty na ministry. Je to součást procesu mezi jmenovaným premiérem a prezidentem, nemá tak smysl to komentovat,“ řekl Lipavský s tím, že tak zněla dohoda na úrovni koalice i dohoda mezi Zemanem a Fialou.

„Nebudu komentovat informace Frekvence 1 z toho důvodu, že pan premiér Petr Fiala má domluvenou podobu vlády tak, jak je to domluveno na koaličním půdorysu s jasnou 'sto osmičkou' v Poslanecké sněmovně. Nechci si přikládat ten kredit, že budu interpretovat slova pana prezidenta, říkal jsem to už na tiskové konferenci v Lánech,“ uvedl k informacím o doporučení prezidenta Lipavský.

Kandidatury se Lipavský vzdávat nebude

Kandidát na ministra zahraničí také řekl, že rozhodnutí nekomentovat jednání s prezidentem je obecným politickým principem. „Jestliže zde hovoříme o nějaké změně, že vláda přinese změnu do politiky, tak je to o tom, aby se ty věci nejdříve dohodly, a potom komunikovaly. V situaci, kdy je proces otevřený, to nechci komentovat,“ sdělil a odmítl, že by to vytvářelo domněnky.

Na otázku, co by se stalo, kdyby kandidát na ministra zahraničí potvrdil nebo vyvrátil informace o Zemanově výzvě, Lipavský řekl, že neumí věštit. „Narušil bych domluvený proces,“ dodal krátce. Odmítl ale, že on sám by se kandidatury vzdával.



Abych předešel různým spekulacím, na nominaci kandidátů do mé vlády se nic nemění.:-) — Petr Fiala (@P_Fiala) December 7, 2021

Lipavský upozornil, že by si nepřál situaci, kdy by muselo dojít na ústavní žalobu na prezidenta právě kvůli případnému nejmenování navržených kandidátů na ministry. „Takový scénář nebude výhodný pro nikoho,“ uvedl.

Havlovská zahraniční politika a předsednictví EU

V koaliční smlouvě takzvané pětikoalice stojí: „Obnovíme tradici Havlovské zahraniční politiky“, což podle Lipavského znamená odkaz k ideálům ze začátku devadesátých let. „V programu se to projevuje ve zcela konkrétních místech. Je to pojetí lidsko-právní politiky, vrácení tohoto étosu do české zahraniční politiky. Není to, že bychom zahazovali snahu o rozvíjení ekonomické diplomacie, ale my víme, že obojí může fungovat souběžně,“ řekl.

Hlavní prioritou kandidáta na ministra zahraničí Lipavského je předsednictví v Radě Evropské unie. „Je to největší výzva, která přijde v následujícím roce. Půl roku povedeme celou řadu procesů v Evropské unii. Běžný občan možná nepozná rozdíl, ale na politické úrovni zde bude probíhat celá řada jednání, budeme moci ovlivnit agendu EU, bude to velká příležitost vysvětlit přínos EU občanům,“ popsal.