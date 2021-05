Po zveřejnění Vrbětic jsme neustále pod útokem ruských hackerů, říká Christo Grozev z Bellingcatu

„Jen den poté, co jsme zveřejnili naše závěry kolem kauzy z Vrbětic, zaútočilo na mé účty hned několik hackerů. Vedli útok na můj účet na Telegramu, kolega hlásil pokus o napadení jeho účtu na Signalu. Naše ženy, a dokonce i naši právníci, byli taky cílem, snažili se jim nabourat telefony,“ popisuje investigativní novinář původem z Bulharska Christo Grozev aktuální ruskou reakci na činnost skupiny Bellingcat.

V ní se Grozev specializuje právě na Rusko, bezpečnostní hrozby a tajné operace. Hackerské útoky na něj ani na Bellingcat nejsou ničím novým. „GRU se snaží do Bellingcatu nabourat už několik let, už od doby, kdy jsme vyšetřovali sestřelení letu MH17 na Ukrajině,“ říká s tím, že se jim to ale zatím nepovedlo. Už jen proto, že všichni investigativci používají k přístupu do e-mailů, účtů na sociálních sítích, ale i telefonů a počítačů minimálně dvoufázové ověření.

Teď ale přibývá situací, kdy takové opatření přestává stačit. „Čemu se těžce odolává, jsou opravdu sofistikované útoky. Naposledy jsem dostal e-mail, ve kterém se zcela věrohodně tvrdilo, že se mnou bylo v Rusku zahájeno trestní řízení. Stálo tam: klikněte a dozvíte se víc. Říkal jsem si ok, to je možné. Téměř jsem kliknul, ale pak jsem se podíval na metadata a šlo o opravdu propracovaný phishing, který byl napsán speciálně pro mě,“ tvrdí Grozev.