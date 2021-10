Pravda dostává velmi zabrat, zpochybňují se fakta i odbornost, říká Zuzana Čaputová

Kdyby rozdělení Československa nenastalo v roce 1993, možná by stejně nastalo později, domnívá se Zuzana Čaputová. „Vztahy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, ať už na kulturní, nebo politické úrovni, či mezi občany jsou pozitivní a nejsou provázené zátěží, kterou si pamatuju z minulosti před tím, než došlo k rozdělení republiky,“ upřesnila, jak vnímá současné česko-slovenské vztahy.

Společný je pro oba státy také odkaz první republiky coby místa demokracie a hodnot jako humanita či mravnost, které symbolizuje první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Česko z prvorepublikové prezidentské standardy přezvalo motto „pravda vítězí“. Význam pravdy je podle Čaputové stále důležitý.

„Pravda jako hodnota dostává velmi zabrat,“ obává se, „zdá se, jako bychom se vůbec neuměli shodnout na tom, co pravda je, dokonce se zpochybňují fakta, odbornost, nemáme úctu ke vzdělanosti,“ uvedla Čaputová.

Sociální sítě znamenají svobodu, ale i zodpovědnost

Za viníka slovenská prezidentka označuje z části přetlak informací, jemuž je veřejnost vystavena, a sociální média. Sama musela nedávno řešit příspěvek poslance Tomáše Taraby, který zveřejnil o prezidentčině nezletilé dceři. „Po včerejším dni víme, že máme na Slovensku novou top modelku“ napsal ke snímku sedmnáctileté Emmy. Slovenská policie jeho příspěvek označila za příklad šikany.

„Každý politik včetně mě a mé rodiny snáší už dost, ať je to ztráta soukromí, či útoky, které se dějí průběžně. Ale to, aby politický oponent využil dítě a předhodil ho jako kost facebookovému davu, přičemž dobře věděl, co to způsobí, to si připustit nechci. Toto je za hranicí toho, co považuji za normální, slušné a zákonné,“ okomentovala Tarabův status Čaputová v rozhovoru pro ČT.

Sociální sítě chápe jako samozřejmou součást rozvoje techniky a technologie, zároveň upozorňuje, že by měly být nejen prostorem svobody, ale i zodpovědnosti, zvláště v současné – rozdělené – společnosti. Přesnější výraz je podle Čaputové fragmentace.

Dopracovat se k pravdě

„Dopracovat se k pravdě si žádá naší aktivitu, zájem, ověřování toho, co slyším, a vlastního poznání. V každém případě boj za pravdu tu stále musí být, musíme být stále ochotni dopracovat se k pravdě, i když si to vyžaduje námahu. Obzvlášť důležité je to v této době, pokud je ve hře ochrana zdraví a života lidí,“ míní Zuzana Čaputová.

Ve svém inauguračním projevu slíbila Slovákům, že obnoví víru ve spravedlnost. „Jsme v procesu. Děláme kroky, které jsou bezprecedentní a velmi významné,“ zhodnotila, jak se tento slib daří naplňovat. „Máme historicky asi nejvíce stíhaných vysoko postavených představitelů policie, prokuratury, soudů, ale i oligarchů, kteří jsou vyšetřovaní kvůli korupci nebo zneužití pravomoci,“ zmínila. Nicméně je si vědoma, že tyto změny automaticky neznamenají obnovu důvěru veřejnosti ve spravedlnost.

Polemiku o českém prezidentovi sleduji, říká Čaputová

Slovenská prezidentka podotkla, že ji zajímá i vývoj v České republice. „Sleduji samozřejmě i polemiku o komunikaci ohledně zdravotního stavu a způsobilosti prezidenta vykonávat svoji funkci. Z jednoduchého důvodu – potenciálně se to může týkat každé hlavy státu, i mě,“ připouští si. „Věřím, že následující vývoj bude ku prospěchu všech a v souladu s ústavou,“ podotkla a popřála prezidentu Miloši Zemanovi brzké uzdravení. Připomněla, že úloha hlavy státu po parlamentních volbách je významná.

Nové české vládě, která se teprve tvoří, prý drží palce. „Je opravdu třeba dopřát si rozumné množství času, které umožní navzájem obrousit všechny hrany a poznat se, udělat rozumný výběr koaličních partnerů, samozřejmě takových, které pustí povolební matematika. Zároveň je třeba si jasně vybrousit a vyjasnit priority, hodnoty konkrétních lidí v konkrétních pozicích a jejich reformní úmysly v daných resortech. Čím víc se tomuto porozumí, bude to čitelné a především vysvětlené, dají se eliminovat možné následné hrozby, otřesy a křehkosti,“ doplnila kroky, jimiž podle ní lze předejít případnému zklamání voličů.

Někteří politici využívají rozdělení společnosti

Zuzana Čaputová upozorňuje, že mladé demokracie Česka a Slovenska v souvislosti s pandemii čelí stejným krizím jako ty, které trvají staletí. Pandemie totiž přidala do společnosti další dělicí pole, například ve sporech o očkování, zároveň roste vliv nových médií, které mohou být spojující, ale i devastační.

A další složité období přichází: nová vlna covidu-19, zdražování a dopady krize. Vypořádat se s tím musí podle Zuzany Čaputové občané i političtí lídři, někteří politici ale podle ní rozdělení společnosti spíše zneužívají.