Heger: Visegrádská čtyřka může sehrát důležitou pozitivní roli v Evropské unii

Možnému budoucímu premiérovi Česka Petru Fialovi (ODS) již psal Heger o volební noci gratulační SMS. Nyní čeká na oficiální převzetí úřadu, aby spolu politici mohli vstoupit do oficiální komunikace. Dobré vztahy má podle svých slov Heger i se současným premiérem Andrejem Babišem (ANO), vychází spolu prý dobře.

České volby Heger sledoval velmi pozorně, nepřál si však určitého vítěze. „Vždy když nehrajeme proti sobě, tak si velmi fandíme. Přál jsem Česku co nejlepší výsledek, který bude odrážet vůli občanů,“ sdělil. Budoucí vládě by doporučil dohodnout velmi jasný plán, co chce zrealizovat. Uvedl, že „ďábel se skrývá v detailech“.

Do visegrádské čtyřiky (V4) podle Hegera nový premiér přinese svoji esenci, důležité je podle něj udržet silné pouto mezi Českem a Slovenskem, což je prý velká přidaná hodnota jak v evropském prostoru, tak ve V4. Vztah mezi Čechy a Slováky podle něj není idealizovaný, jde o rovnocenné partnerství. „Nevím o jiných dvou národech, které by si byly blízké a tak sžité, jako jsme my,“ prohlásil.

Potřeba konstruktivního dialogu

Střední Evropa má podle Hegera specifika, mentalita Česka a Slovenska není identická, ale velmi podobná. Polsko a Maďarsko mají podle něj trochu jinou mentalitu velkých národů. Je podle něj potřeba přinášet témata zmíněného regionu k „evropskému stolu“.

V4 podle něj může sehrát velmi důležitou pozitivní roli v Evropské unii. Spor Česka a Polska ohledně dolu Turów by Heger nenazýval krizí. „Když se do toho vnáší konstruktivní dialog v zájmu společného dobra, tak tyto problémy jsou řešitelné,“ míní.