Ochromený cestovní ruch vyhlíží podzimní prázdniny. Láká na zážitkové balíčky a nižší ceny

Hosty vyhlížejí i restauratéři

Kromě hotelů a penzionů se na prodloužený víkend připravují také restauratéři. I oni totiž museli loni své provozovny zavřít. Teď se i jim zákazníci pomalu vracejí, podobně jako hoteliéři ale pociťují nedostatek zahraničních turistů a tlak na zvyšování cen. Navíc ministerstvo zdravotnictví uvažuje o tom, že by dodržování protiepidemických nařízení v restauracích kontroloval personál – třeba číšníci.

„Museli jsme vyvíjet hodně síly a námahy, abychom se vrátili do nějakého režimu, a když už jsme se vrátili, nebo jsme se vraceli, tak zase něco přišlo a zase bylo zavřeno. Lidi mají pořád strach, proto se o ně nemůžeme opřít a myslím si, že jsme přišli minimálně o padesát procent hostů,“ popisuje nejistou dobu provozní restaurace Sou100 Žižkov Tomáš Skopec.

Některé restaurace se snažily přes lockdowny udržet provoz alespoň tak, že otevřely výdejní okénka. To ale zdaleka nestačilo k pokrytí všech výdajů. Mnohé restaurace byly i během léta poloprázdné. Majitelé se obávají, že s přicházející zimou bude situace ještě o něco horší.

Co i po roce zůstalo ve všech provozech, je dezinfekce u vchodu. Stejně tak povinnost nosit respirátory, kromě konzumace jídla a pití. Hosté by měli splňovat i podmínku očkování, prodělání nemoci nebo testu. To teď číšníci nekontrolují. Podle ministra zdravotnictví by ale v budoucnu mohli.

Podle asociace nemá takové nařízení silnou oporu v zákoně a staví se k návrhu pochybovačně. V tomto případě nemají navíc v restauracích na kontroly dostatek personálu.