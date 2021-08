Češi si připlatí za jídlo v restauraci. Smažák stojí i 215 korun

Do Mníšku pod Brdy se Lukáš Uxa s rodinou vydal už podruhé. Za jídlo pro jednoho tady utratí do 150 korun. „Přijde mi to taková průměrná cena, co takhle jezdíme pravidelně s přítelkyní,“ řekl.

Lukáš Uxa pochází z Kašperských hor, kde podle jeho matky ceny stouply významně. „Tam máme restaurací přibližně pět a v těch lepších se ceny pohybují kolem tří set korun i s přílohou za oběd,“ popsala Jana Uxová.