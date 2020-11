Značka Praha je silnější než Česká republika. Toho je potřeba při obnově turismu využít, říká šéf CzechTourismu

Při obnovení cestovního ruchu bude třeba nejprve pomoci Praze, která je koronavirovou krizí nejvíce zasažena. Propad se u ní pohybuje kolem osmdesáti procent, běžně se přitom na obratu v cestovním ruchu ČR podílí téměř dvěma třetinami, uvedl u příležitosti představení nové strategie na následujících pět let ředitel státní agentury CzechTourism Jan Herget. Dodal, že bude důležité správně načasovat, do kdy je třeba podporovat Prahu a kdy ji využít znovu jako bránu do regionů.