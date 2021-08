Vojtěch: Přeočkovávání třetí dávkou začne v půlce září. Služby a obchody se nezavřou ani v rizikovém scénáři

Vakcínu lidé s vyšším rizikem při nákaze dostanou za osm měsíců od dokončení očkování. Podávat by se měla u praktických lékařů, případně v nemocnicích. Za rizikové skupiny odborníci považují seniory nad 65 let, chronické pacienty, zdravotníky, pracovníky v sociálních službách a klienty v pobytových sociálních zařízeních. V pondělí by měla plán přeočkování projednat rada vlády pro zdravotní rizika a poté vláda. „Přeočkovávat se bude mRNA vakcínami,“ řekl ministr. Tohoto typu jsou vakcíny od firem Moderna a Pfizer/BioNTech, které bylo v ČR podáno 83 procent všech dávek. Jako třetí je dostanou i lidé očkovaní vakcínou AstraZeneca, která je jiného typu, a jako druhou lidé očkovaní jednodávkovou vakcínou Johnson & Johnson.

Očkování třetí dávkou zavedli v Německu i Rakousku Očkování třetí dávkou už zavedli mimo jiné v Izraeli, Rakousku, Německu či USA. Česká vakcinologická společnost doporučuje podat třetí dávku jednak lidem, kteří mají sníženou imunitu a základní dávka očkování by pro ně nemusela být dostatečně účinná, a pak těm, u kterých hrozí po čase vyprchání imunity. V prvním případě jde o pacienty, kteří se léčí se zhoubným nádorem, lidi po transplantacích orgánů a kmenových buněk, bez sleziny, ale také například o ty, kteří mají pokročilou či neléčenou infekci virem HIV. Do této skupiny jsou zařazeni i pacienti, kteří se léčí vysokými dávkami kortikosteroidů, mají některé druhy biologické léčby či podstupují terapii potlačující imunitu. Oslabení imunity v čase hrozí seniorům nad 65 let, dále lidem umístěným v léčebnách dlouhodobě nemocných, domovech pro seniory, domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem. Odborníci do této kategorie řadí i chronicky nemocné, kterým hrozí těžký průběh covidu-19, a také zdravotníky a pracovníky sociálních služeb.

Ani v rizikovém scénáři ministerstvo nepočítá se zavíráním služeb a obchodů Ani v nejrizikovějším scénáři vývoje epidemie se podle ministra zdravotnictví na podzim nepočítá s uzavíráním služeb a obchodů. I nadále by platila režimová opatření a případně by se omezily hromadné akce, řekl Vojtěch. Nepředpokládá ale, že by situace měla být vážná. Ukáže se podle výsledků plošného testování dětí ve školách, které se uskuteční ve třech vlnách na začátku září, dodal. Vojtěch řekl, že scénáře dalšího vývoje se cizelují a jsou založeny na vývoji proočkovanosti. Mnohem více budeme vědět v září po návratu dětí do škol, poznamenal ministr. V té době se podle něj bude „lámat chleba“. Podle nejrizikovějšího scénáře Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) by v nemocnicích mohlo být v druhé polovině září kvůli covidu kolem pěti stovek lidí, z toho necelá stovka na jednotkách intenzivní péče. Předpokládá se, že epidemie poroste, ale nezatíží nemocnice. Letos v březnu, kdy epidemie Česko silně zasáhla, bylo v nemocnicích přes devět tisíc lidí.

Respirátory minimálně do října Ochrana dýchacích cest a prokazování bezinfekčnosti jsou podle Vojtěcha základní opatření, která by měla ještě nějakou dobu zůstat. Na otázku, jak dlouho bude povinné nošení respirátorů, Vojtěch odhadl, že zatím do října, pak se situace vyhodnotí. Respirátor musí nyní lidé nosit například v MHD, obchodech či vnitřních prostorách veřejných budov. Další účastník debaty na Primě Vlastimil Válek (TOP 09) se domnívá, že by vláda v této věci měla rozhodnout v polovině září. Podle něj je smysluplné nošení ochrany nosu a úst v MHD. Pokud se na testování žáků ve školách ukáže, že je mezi nimi jen málo nakažených, měla by vláda podle Válka rozhodnout o tom, aby děti nemusely nosit roušky a testovat se proto, aby mohly chodit na kroužky. Po testování ve školách by se podle opozičního poslance také měl zrušit pandemický stav, který v Česku stále platí. Pokud s tím nepřijde vláda, navrhne zrušení podle Válka opozice.