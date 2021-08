Epidemie na podzim poroste, neměla by ale zatížit nemocnice, předpovídají statistici

Epidemie covidu-19 nyní podle Duška vykazuje dobrá čísla a v různých ukazatelích má stejné nebo lepší hodnoty než loni touto dobou. Nákaza se šíří hlavně mezi mladými od 16 do 30 let. Tři čtvrtiny nových případů se týkají neočkovaných a denní přírůstky ve zranitelné populaci jsou v jednotkách případů.

S podzimním počasím, návratem lidí z dovolených a dětí do škol odborníci očekávají zhoršení. „Návrat velké masy lidí do běžného života nevyhnutelně povede k tomu, že nákazy porostou,“ uvedl Dušek. Je podle něj otázkou, jak velký nárůst to bude a jaký dopad bude mít.

Vývoj epidemie se projeví zhruba deset až 14 dní po návratu. Dopad na nemocnice bude zřejmý spíše až ke konci září. Realistický scénář vývoje podle Duška ukazuje, že dopad na nemocnice by měl být zvládnutelný.

Nynější vývoj podle Duška sleduje spíše optimistický scénář. „Vstupujeme do podzimu s velmi dobrými čísly, máme vysokou proočkovanost,“ konstatoval. V populaci nad 18 let má 69 procent lidí alespoň jednu dávku očkování, nebo je k očkování aspoň registrováno. Ve věkových kategoriích od 16 do 39 let se toto číslo pohybuje nad 50 procenty, u dětí mezi 12 a 15 lety dosahuje asi třicet procent. Jako klíčovou hranici označují odborníci sedmdesátiprocentní proočkovanost.