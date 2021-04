V neděli přibylo v Česku 823 nakažených. Středoškolákům se otevírá možnost docházet na konzultace

A od pondělí smí také studenti závěrečných ročníků středních škol a středoškoláci ohrožení školním neúspěchem začít docházet na konzultace ve skupinách maximálně do šesti lidí.

Do lavic v pondělí usedá druhá skupina žáků prvního stupně základních škol v režimu rotační výuky, při které se třídy střídají ve výuce doma a ve škole.

Původně vláda plánovala, že po Velikonocích bude očkováno až sto tisíc lidí denně, poté však začaly váznout dodávky vakcín. Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) minulý týden oznámil, že Česko dostane navíc proti plánovaným dodávkám další dávky vakcín od firem Pfizer/BioNTech, což by mělo pomoci navýšit počty očkovaných na sto tisíc denně.

V neděli však klesl počet lidí očkovaných proti covidu. Vakcínu dostalo asi 17 100 lidí, tedy přibližně o 2300 méně než předchozí neděli a nejméně od 5. dubna. Ministerstvo původně v pondělí ráno uvádělo ještě o několik stovek nižší počet očkovaných za neděli, ale dopoledne údaje aktualizovalo. V minulém týdnu byl ve čtvrtek zaznamenán nejvyšší denní počet očkovaných od prosincového začátku vakcinace, a to přes 71 tisíc lidí.

Hospitalizovaných s covidem bylo v neděli nejmíň od 18. října, a to 3913. Na nejnižší čísla od října se počty pacientů dostaly už v předchozích dnech. Statistiky ministerstva však nezahrnují pacienty, kteří po deseti dnech nevykazují příznaky covidu-19. Počty obsazených lůžek v nemocnicích jsou tak stále vysoké.

V posledních dnech se znovu snížilo i tak zvané reprodukční číslo udávající, kolik dalších lidí nakazí jeden pozitivně testovaný. Po vystoupání nad hodnotu jedna v první polovině minulého týdne kleslo do neděle na zhruba 0,73. Na stejné hodnotě zůstalo i k pondělnímu dni. Stejný zůstal také index rizika protiepidemického systému PES, kterým se dříve řídila opatření proti šíření covidu-19. V současnosti činí 53 bodů, což odpovídá třetímu z pěti stupňů pohotovosti.

Živnostníci mají poslední možnost podat žádost o ošetřovné za únor

Vláda by se na svém odpoledním jednání měla zabývat další úpravou současných protiepidemických opatření. Jejich uvolnění by se podle vicepremiéra Karla Havlíčka (za ANO) mělo týkat hlavně školství, sportu nebo menších obchodů a služeb. Členové kabinetu chtějí při změně opatření postupovat pozvolna, aby se počty nakažených nezačaly opět zvyšovat.

O ošetřovné za únor mohou živnostníci žádat do pondělních 23:59. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které musely kvůli uzavření škol a sociálních zařízení omezit podnikání z důvodu péče o dítě do deseti let nebo handicapovaného člověka, mohly o příspěvek za druhý měsíc letošního roku žádat od 19. března. Na podporu je připraveno 250 milionů korun. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) chystá výzvu za březen.

Živnostníci mají stejně jako v předchozích měsících nárok na 400 korun na den. Žádosti přijímá MPO prostřednictvím on-line formuláře.

Podnikatelé mohou od 9 hodin začít také žádat o podporu z programu Covid –⁠ Nepokryté náklady. Dotaci si mohou nárokovat ti, kteří za leden až březen zaznamenali propad obratu alespoň o 50 procent ve srovnání se stejným obdobím loňského, nebo předloňského roku. Zároveň musejí prokázat ztrátu sníženou o dotace z dalších „covidových“ programů.

Příjem žádostí bude otevřen do 19. července. Na pomoc je připraveno šest miliard korun. Žádosti přijímá ministerstvo průmyslu a obchodu prostřednictvím svého on-line informačního systému.