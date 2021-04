Další chroničtí pacienti se mohou registrovat k očkování, od středy pak lidé nad 65 let

Chroničtí pacienti se mohou očkovat buď na očkovacím místě, do kterého se zaregistrovali pomocí kódu, nebo u svého praktického lékaře. Ten může naočkovat i ty pacienty, u kterých kvůli jejich diagnóze hrozí těžký průběh nemoci covid-19. Jde například o pacienty s cukrovkou, kteří si podávají inzulin. Dále jsou to lidé s obezitou či pacienti s vysokým krevním tlakem, kteří se lečí alespoň dvěma nebo více farmaky. Podle resortu zdravotnictví jsou to ale také onkologičtí pacienti nebo ti, kteří mají dlouhodobé problémy se srdcem. Praktici se ale v praxi dostávají k vakcíně obtížně. Důvodem je stále nedostatečné množství látky v ordinacích.