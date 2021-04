Setkávat se lidé mohou nadále nejvýše ve dvojicích. Situace je křehká, řekl Arenberger

Počet právě šesti skupin podle něj není náhodný. „Je to kompromis asi dvacetihodinového jednání. Je potřeba nějakou hranici nastavit, je arbitrární, ale nechtěli jsme to přehnat,“ řekl Arenberger. Zároveň byl podle něj i požadavek na rozestup deseti metrů konzultován se sportovci, například s předsedou Národní sportovní agentury Milanem Hniličkou (za ANO) a jeho týmem.

„Neznamená to, že se soukromě nemůžeme sejít v parku ve třech lidech, ale znamená to, že nemáme pořádat výstavu,“ řekl ústavní právník Jan Kysela. „Pod pojem soukromá akce si na samé hraně interpretace opravdu dokážu představit, že se jedná i o setkání přátel nad číší vína nebo typicky třeba i malou oslavu narozenin,“ uvedl ústavní právník Ondřej Preuss.

Jednou z možných výtek, které právníci k mimořádnému opatření mají, je podle ministra například to, že umožňuje omezit jen organizované akce. Podle Arenbergera ale v něm není jasně definováno, co je „akce“.

Žáci posledních ročníků základních škol a ti, kteří se potýkají s prospěchem, mohou ve skupinách po šesti do školy na konzultace podle dřívějšího rozhodnutí kabinetu už od pondělí. Ministr zdravotnictví řekl, že návrat studentů k praktické výuce je pro něj prioritou. Nechtěl ale upřesnit, kdy by se tak mohlo stát.

Další uvolnění lze čekat nejdříve 26. dubna

Vicepremiér a ministr dopravy a průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) v pondělí uvedl, že nejbližší datum dalšího uvolnění opatření je 26. duben, tedy 14 dní od poslední vlny.

„Za ministerstvo průmyslu a obchodu, a nehovořím teď za kulturu nebo třeba za sport, bychom navrhovali, že v té první fázi by to měly být (měly by být uvolněny) služby, které jsou nenahraditelné. To co se, zjednodušeně řečeno, nedá koupit přes internet,“ řekl Havlíček. Jednal oby se tak například o služby kadeřníků.

Také obnovení výuky na středních a vyšších odborných školách, konzervatořích a v posledních ročnících vysokých škol by se mělo odložit nejméně na 26. dubna, až se případně projeví aktuální zmírnění opatření. Původní termín, který počítal s obnovením výuky v těchto školách 19. dubna, podle Mezioborové skupiny pro epidemické situace vycházel z předpokladu, že se v pondělí obnoví pouze výuka na prvním stupni základních škol a v posledním ročníku škol mateřských. Nepočítalo se přitom s dalšími změnami v opatřeních, u kterých není jisté, jak ovlivní vývoj epidemie.

Rozhodování o zrušení opatření bude podle ministra zdravotnictví Petra Arenbergera (za ANO) záviset pouze na budoucí epidemické situaci. Neznamená to tak, že k dalšímu uvolnění na konci dubna skutečně dojde.

Laboratoře dostanou peníze na odhalování mutací

Vláda schválila dotační program na úhradu nákladů na sekvenaci vzorků z testů na covid-19, která umožňuje odhalovat nové mutace. Bude v něm 160 milionů korun, což umožní zkoumat zhruba 4800 vzorků měsíčně. Dosud k sekvenaci laboratoře nebyly nijak finančně motivované. Z veřejného zdravotního pojištění se hradí jenom diagnostika nemoci.

Sekvenací laboratoře porovnají genetickou informaci viru s již objevenými variantami nebo případně zaznamenají nové. „Jde o speciální proces, kterým se detekuje neznámá část datové informace ve viru, která nás může upozornit na to, že se tady něco děje,“ vysvětlil ministr Arenberger.

Odborníci, například z iniciativy Sníh, už od února upozorňují, že právě odhalování nových, nakažlivějších mutací je zásadní pro další zvládání epidemie. Minulý týden se v Česku po britské a jihoafrické variantě prokázala také brazilská varianta koronaviru. Arenberger varoval, že jejímu šíření je třeba zabránit i proto, že současné vakcíny proti ní nemusí chránit stoprocentně.