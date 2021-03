Brazílie zjistila novou variantu koronaviru, je podobná té jihoafrické

Jihoafrická varianta znepokojila odborníky na veřejné zdraví, protože panují otázky ohledně toho, jak účinné proti ní jsou nynější vakcíny.

Brazílie se také potýká s vlastní variantou viru nazývanou P1, která stojí za výrazným nárůstem nakažených v zemi v posledních týdnech. Tento týden zaznamenala Brazílie opět nejvyšší počet úmrtí spojených s covidem-19 za den (3780) a minulý týden překonala sto tisíc odhalených nákaz za den.

„Je to varianta podobná té jihoafrické, i když dotyčný necestoval do JAR, ani nebyl v kontaktu s nikým, kdo by tam cestoval,“ uvedl Dimas Covas, šéf Butantanu. „Existuje možnost, že je to evoluce naší vlastní, brazilské varianty P1 směrem k jihoafrické mutaci,“ dodal.

Brazílie bude zkoušet vlastní vakcínu

Minulý týden Covas oznámil, že jeho institut vyvinul vlastní vakcínu proti covidu-19, kterou chce začít zkoušet na místních dobrovolnících příští měsíc. První fázi klinických studií této vakcíny už začali v Thajsku.

Covas řekl, že tato vakcína, nazvaná Butanvac, je vyvinutá i proti brazilské variantě. Podle něj předklinické studie na zvířatech prokázaly vysokou imunitní reakci, takže je možné, že by tato vakcína mohla být pouze jednodávková.

V Brazílii se dosud nakazilo více než 12,6 milionu obyvatel, z nich téměř 318 tisíc zemřelo.