Petříček skončí ve vládě, jeho místo by měl zaujmout Zaorálek

Petříček v pátek neuspěl ve volbě předsedy ČSSD, v níž kandidoval proti Hamáčkovi. Ten poté uvedl, že žádnému ministrovi nedává „bianco šek“ až do sněmovních voleb. „Já jsem delegátům na sjezdu nabídl alternativu. Oni se rozhodli pokračovat v tom dosavadním směřování, já to respektuji,“ uvedl Petříček.

KSČM chce jednat o podpoře kabinetu

Prezident ale v neděli naznačil, že předseda vlády odvolání Plagy původně chystal. „Nebylo to dotaženo do konce. To znamená, že jsem ho nemusel odvolat, protože pan premiér zvážil změnu svého názoru. To se každému z nás občas stane,“ uvedla podle Blesku hlava státu.

Výměny ministrů se odehrávají v době, kdy KSČM vyjednává s hnutím ANO o pokračování tolerance menšinového kabinetu. Část opozice říká, že by si měl kabinet znovu říct o důvěru. „My jsme podepsali dohodu, kterou hnutí ANO podle nás přestalo plnit, takže nám nezbývá nic jiného, než ji vypovědět,“ podotkla místopředsedkyně KSČM Kateřina Konečná.

Komunisté dříve mimo jiné dlouhodobě vyzývali Babišův vládní kabinet k odvolání Petříčka a někdejšího ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO). „Je evidentní, že poté, co vláda ztratila důvěru veřejnosti, tak ztratila i důvěru komunistů,“ myslí si předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Jeho kolega Jan Bartošek z KDU-ČSL se pro změnu podivil nad tím, zda má smysl měnit vládu pět měsíců před volbami.

„Bylo by záhodno, aby vláda přišla do Poslanecké sněmovny a zeptala se, jestli jí ještě někdo v této zemi věří,“ prohlásil předseda hnutí Starostové a nezávislí Vít Rakušan.

Prezident v neděli odmítl předčasné volby a řekl, že pokud by vláda při hlasování v Poslanecké sněmovně neuspěla, měla by dovládnout v demisi.