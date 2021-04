Prezident jmenoval Arenbergera ministrem zdravotnictví, Blatného ráno odvolal. Škodil republice, řekl o něm

Petr Arenberger (za ANO) je ministrem zdravotnictví. Jmenoval jej prezident Miloš Zeman poté, co odvolal předchozího ministra Jana Blatného (za ANO). Po jmenování nového ministra kritizoval prezident jeho předchůdce za to, že nevydal výjimku pro mimořádné využití vakcín proti koronaviru z Ruska a Číny. Řekl, že tím škodil České republice. Nového ministra uvede premiér Andrej Babiš (ANO) do funkce po poledni.