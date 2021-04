Nový ministr zdravotnictví Arenberger je zkušeným kožním lékařem, rok a půl vedl fakultní nemocnici

Omezené ano Sputniku V

Zhruba od března 2021 se o Arenbergerovi občas hovořilo v souvislosti s úvahami o případném odvolání tehdejšího ministra zdravotnictví Jana Blatného. V rozhovoru pro Novinky.cz naznačil, že by ministerskou funkci přijal. Odvolání Blatného požadoval mimo jiné prezident Miloš Zeman v souvislosti s očkováním – nechtěl dát výjimku, která by umožnila očkovat ruskou a čínskou vakcínou proti koronaviru dříve, než je schválí Evropská léková agentura. Arenberger připustil, že by zájemcům umožnil, aby se ruským Sputnikem V očkovali v rámci klinických zkoušek. Stačil by souhlas etické komise a Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

„Vím o řadě pacientů, kteří na Sputnik V čekají. Na druhou stranu není jednoduché používat neregistrovaný preparát. Rozumné řešení vidím v tom, že by se udělala rozsáhlá klinická studie na větším počtu pacientů,“ řekl serveru.