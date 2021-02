Úzkým hrdlem je personál u ventilovaných lůžek, řekl ředitel vinohradské nemocnice Arenberger

Předminulou sobotu musela nemocnice přechodně zastavit přijímání standardních pacientů. V pondělí se dostupná kapacita zvýšila, bohužel ale také kvůli úmrtím. Vysoká úmrtnost je právě u ventilovaných pacientů, řekl Arenberger.

Nemocnice si připravila krizový plán ještě v jarních měsících minulého roku. „Má pět bodů, nyní jsme na stupni 3,5. Pořád je tam nějaká rezerva.“

K současné situaci ředitel uvedl, že lidé už sami vědí, jak se chránit, jak dlouho být v obchodě, kam (ne)cestovat. Když to budou dodržovat i „odpírači“, tak bude pacientů v nemocnicích ubývat. Stále proto věří, že se nenaplní nejhorší scénáře.

Nemocnice omezila plánované operace

Ve vinohradské nemocnici stále končí na lůžkách s ventilátorem hlavně starší či takzvaně polymorbidní (s dalšími nemocemi) pacienti. Ale na druhé straně příbývají i ti mladší, byť jsou to zatím statisticky nízká čísla, dodal ředitel. Vyjádřil se také k prevenci. Například odstraňování zubního plaku by asi odložil, ale třeba při změnách u mateřských znamének by doporučil návštěvu kožního lékaře.



Sama nemocnice má nyní výrazně omezeny plánované operace, například endoprotézy či plastickochirurgické výkony. Během letních prázdnin a září se jí sice podařilo dohonit „skluz“ z jarních měsíců, ale deficit z podzimu a zimy dál narůstá.

Přestože tato situace má vliv i na hospodaření nemocnice, ředitel považuje za výhodu, že investiční peníze jsou odděleny od provozních. Věří proto, že například i díky evropským programům se budou investice odvíjet podle plánu.

Zájem o testování znatelně klesl

Vinohrady nyní dělají u antigenních testů denně kolem 200 odběrů, před Vánocemi, když byla ve městě menší kapacita, tak jich bylo až 700 denně. U PCR testů je nyní o 30 procent nižší zájem.

„Také se zdá, že řada lidí raději nejde na test, a když jim něco je, leží doma. Diagnóza by ale měla být stanovena.“

V nemocnici bylo naočkováno oběma dávkami vakcíny Pfizer/BioNTech přes dva tisíce zaměstnanců, zájem byl značný, řekl ředitel. To považuje za hlavní důvod, proč se mezi personálem snížila nemocnost na covid-19. Ta je nyní prakticky nulová, dodal. Asi 500 lidí se neočkovalo, protože toto onemocnění nedávno prodělali, u dalších hrozily zdravotní kontraindikace. Nemocnice má kolem 3,5 tisíce zaměstnanců.