Nemocnici Královské Vinohrady povede dermatovenerolog Petr Arenberger

Arenberger se vedení nemocnice ujme v úterý 1. října. Do funkce ho jmenoval ministr Vojtěch. „Petr Arenberger, jako pracovník zdejší fakultní nemocnice, ve které byl zaměstnán přes třicet let, z toho několik let byl i ve vedení, má dostatečné množství zkušeností a dobré předpoklady pro funkci ředitele nemocnice,“ řekl o něm ministr zdravotnictví.