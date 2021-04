Babiš prý chystá odvolání Blatného i Plagy. Nevíme o tom, řekli oba po jednáních s premiérem

„Ani na radě pro zdravotní rizika, ani na přípravě na vládu, ani na vládě o tom nebyla řeč,“ řekl Robert Plaga po úterním jednání kabinetu. Totéž uvedl Jan Blatný. Andrej Babiš se ke spekulacím o rekonstrukci vlády nevyjádřil. Plaga by očekával, že by premiér ministry o takovém kroku informoval. „Takto to beru jako spekulaci,“ doplnil.

Politolog Ladislav Mrklas z Vysoké školy CEVRO Institut ovšem míní, že fakt, že Babiš s ministry o jejich odvolání nehovořil, nelze považovat za rozhodující. „Kdybychom měli standardní kabinet se standardním premiérem, vládu, kterou tvoří standardní politická strana, pak by to standardní nebylo. Protože nic z toho nemáme, tak se mi zdá, že by takový postup nikoho nepřekvapil,“ řekl. Míní však, že je pravděpodobnější odvolání Blatného než Plagy.

V případě, že by Blatný skončil a nahradil jej například ředitel pražské vinohradské nemocnice Petr Arenberger – o kterém se v poslední době nejčastěji hovořilo – měla by Babišova vláda již čtvrtého ministra zdravotnictví za sedm měsíců. V září rezignoval Adam Vojtěch (za ANO), v říjnu byl odvolán Roman Prymula (za ANO).