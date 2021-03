O maturitách mají rozhodovat odborníci, reaguje Hamáček na návrh „státní“ verze. Plaga už na úpravě zkoušky pracuje

Maturanti zatím nevědí, jak budou letošní zkoušky vypadat. Babiš přišel minulý týden s nápadem, že by se mohla pro letošek zavést úřední maturita. Studenti by tak na maturitním vysvědčení mohli mít známky podle průměru za celé studium střední školy.

Podle něj by dvojí maturita zkomplikovala uplatnění celému jednomu ročníku. „Všichni by se ptali, kterou maturitu máš, jestli tu před komisí, nebo tu průměrnou. Vznikly by dvě úrovně nebo dvě kvality maturit,“ dodal Hamáček. Neví prý, proč ministerstvo školství s odborným stanoviskem váhá.

MŠMT podle své mluvčí Anety Lednové jedná se zástupci škol a ve hře jsou například posuny termínů či úpravy obsahu maturit. Rozhodnutí by mělo padnout do konce týdne.

Od začátku pandemie se podle svazu výuka na dálku ve školách velmi zlepšila, takže pro zvládnutí maturit podle svazu stačí úprava zkoušek. Za schůdnou označila i možnost, že by žáci, kteří se na květnovou maturitu necítí, získali osvědčení o absolvování středního vzdělávání v daném oboru a měli možnost si maturitu bez dalších podmínek dodělat do pěti let.

Otevřený dopis premiérovi

Předseda České konference rektorů Petr Sklenička řekl, že vysoké školy podporují odmítavé stanovisko středoškolských asociací. „Dovedeme si představit, že (maturity) nebudou zcela stoprocentní a kompletní, jak jsme zvyklí,“ řekl s tím, že určité prvky zkoušky musí zůstat zachovány.

Otevřený dopis premiérovi proti úředním maturitám podepsali zástupci Asociace ředitelů gymnázií, Unie školských asociací CZESHA, Sdružení učňovských škol, Asociace ředitelů základních škol, Asociace zdravotnických škol ČR, Asociace obchodních akademií České republiky, z.s. a Asociace ředitelů hotelových škol.

V dopise upozorňují na to, že distanční vzdělávání je od loňského září povinné a pokud se řádně nekonalo, měli studenti usilovat o nápravu u ředitelů či zřizovatelů škol nebo u České školní inspekce. Studenti by se měli učit překážky překonávat, nikoli obcházet, shodli se zástupci škol.

Souvislost s podzimními volbami?

Na tom, že by o podobě maturit měli rozhodovat odborníci, se shodli také politolog Petr Just z Metropolitní univerzity v Praze a sociolog Daniel Prokop. Podle Justa je legitimní o podobě maturit diskutovat, ale z principu je špatně, pokud se návrhy související s tak důležitým tématem iniciují na základě ohlasů ze sociálních sítí a bez širší a hlubší odborné a politické diskuze.

„I z toho je evidentní, že se jedná spíše o výrok související s volbami. Nedomnívám se však, že by měl (výrok) nějaký zásadní dopad na politické preference dotčené voličské skupiny,“ uvedl Just.

Podle politologa Josefa Mlejnka z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy vychází Babišův návrh spíš z neschopnosti státu uspořádat maturity v současné epidemické situaci.

Prokop: Zjednodušení maturit je na míště

Ulehčení maturit je podle Prokopa žádoucí, zkoušky by se podle něj ale nemusely úplně zrušit. Dlouhodobě by se mělo řešit zejména nastavení státní maturity, která není dost transparentní, řekl.

O tom, proč se nyní do diskuze o maturitách vložil premiér, nechtěl Prokop spekulovat. „Osobně si myslím, že by to (řešení maturit) měla být kompetence ministerstva školství a aby jsme to všechno neřešili nějak příliš impulzivně,“ uvedl.