Na maturitním vysvědčení by mohly být známky podle studijního průměru, řekl Babiš

„Chci navrhnout udělení úřední maturitní zkoušky všem studentům ze všech typů středních škol. A to i v rámci vzdělávání dospělých, kteří si dodělávají středoškolské vzdělání,“ uvedl Babiš. „(Znamená) to, že z maturitních předmětů by se výsledná známka udělila na základě průměru za všechny roky studia,“ řekl.

Studenti, kteří by udělení maturitní zkoušky odmítli, nebo by nesouhlasili s výslednou známkou, by si podle premiéra mohli udělat klasickou maturitu v podobě, v jaké ji pro letošní školní rok připravilo ministerstvo školství.

Podle dosavadních informací úřadu se na jaře podobně jako loni zruší slohy z češtiny a cizích jazyků. U didaktických testů se prodlouží čas a ústní zkoušky zůstanou. Praktické zkoušky budou moct ředitelé škol nahradit jinou formou, případně je posunout na léto, stejně jako praktickou výuku, která se nyní kvůli epidemii nemůže ve školách konat.