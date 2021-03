Čínská a ruská vakcína rozdělují. Část politiků by je povolila bez evropského razítka

V úterý prezident jednal se zástupci čínské firmy Citic, kteří chválili vakcínu firmy Sinopharm. Ve středu už o ni Čínu žádal, prý na popud premiéra. „Dobrou zprávou je, že podle informací českého velvyslanectví se čínská strana rozhodla české žádosti okamžitě vyhovět,“ uvedl mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček.

Pro Peking je podle zpravodajky ČT v Asii Barbory Šámalové vakcínová diplomacie nástrojem k napravení reputace a umlčení mezinárodní kritiky za to, že koronavirus v počátcích tajil. Čína slíbila půl miliardy dávek už 45 hlavně rozvojovým zemím.

Kvůli nedostatku veřejných dat ale přetrvávají obavy ohledně účinnosti a bezpečnosti. Příbalový leták vakcíny Sinopharmu uvádí 73 vedlejších účinků. Laboratoř, která ji vyvinula, je spojená s některými skandály, například s vadnými vakcínami pro kojence nebo s padělanými údaji u vakcíny proti tetanu.

Zpráva o žádosti z Česka vzbudila zájem na čínských sociálních sítích. Vesměs nacionalistické komentáře oslavují sílu a velkorysost Číny a vysmívají se podporovatelům Tchaj-wanu.

Premiér Babiš později o Sinopharmu hovořil opatrněji: „Pokud to nakonec EMA schválí a rozdělí se to mezi členské státy, možná některé členské státy to nebudou chtít, tak by to určitě bylo dobrovolné, aby si lidé vybrali.“