Otevírání škol začne s rotační výukou na prvním stupni, do mateřských půjdou jen předškoláci, schválila vláda

Po úterním jednání vlády stále platí, že od 12. dubna půjdou do škol a školek děti zhruba ve věku 5 až 10 let. Počkat budou muset mladší, starší a navíc si ještě týden počká i polovina žáků prvního stupně základních škol, než na ně vyjde řada v rotačním schématu. Střídání tříd se nebude týkat malotřídek ani speciálních škol.

Stát poslal krajům testy pro školy, chladné počasí operaci zpozdilo

„Aby byl návrat bezpečný a trvalý, tak byla zahájena rozvážka antigenních testů. Přes čtyři miliony antigenních testů jsou převáženy na jednotlivé kraje,“ avizoval po jednání vlády ministr Plaga.

Do škol v aktuální zavážce míří zbylých 2,6 milionu antigenních testů od společnosti Lepu a 1,5 milionu dosud dodaných testů od společnosti Singclean. Oboje testy jsou vyrobeny v Číně, celkem půjde podle předsedy Správy státních hmotných rezerv Pavla Švagra o 466 palet. „Předpokládáme, že na školách by se měly testy objevit během středy,“ dodal.

Snahou ministerstva školství podle něj je, aby do jedné školy zamířil vždy jen jeden druh testů. Uvedl, že do konkrétních krajů proto poputuje v převážné většině pouze jeden druh testů, výjimkou bude pouze Kraj Vysočina, kam se dodá mix obou testů. Zbylých 3,5 milionu testů Singclean má společnost Masanta dodat do Česka do 12. dubna.

Rozvoz testů z centrálních skladů měl kvůli chladnému počasí zpoždění, ve dvou ze čtyř skladů se začalo nakládat až odpoledne. Podle mluvčí správy Anety Procházkové je možné přepravovat testy pouze v teplotě nad čtyři stupně Celsia.

I přes zpoždění se ale hasičům podařilo rozvézt v úterý všechny testy do krajů. V příštích dnech se dostanou do škol, které budou muset zajistit, aby každý podstoupil test dvakrát týdně. Podle Plagy budou děti testovány samoodběrem.

Správa státních hmotných rezerv začne shánět další antigenní testy, aby je školy mohly používat až do konce školního roku, doplnil ministr. Kromě testů dostanou školy také respirátory určené pro učitele.