Stát dostane první část testů pro školy. Se zbytkem je problém, čínská firma je podle Českého rozhlasu nechce poslat

Stát objednal u Masanty pět milionů antigenních testů, které se budou po otevření škol využívat k pravidelnému testování jejich žáků a zaměstnanců. První, menší část má firma dodat do konce března, zbytek do 12. dubna, což je termín spojovaný s možným návratem části žáků do tříd. Podle firmy je ale s dodávkou části testů problém.

Její majitel Martin Ladyr hovoří o politických tlacích na čínského výrobce testů. „Je to na nižších politických patrech. Někdo s mocí a vlivem. Vykreslil nás jako démony, kteří se profilují proti Číně. Že podporujeme protchajwanskou politiku,“ řekl Ladyr rozhlasu. Kromě Masanty mu patří i společnost Good Mask, která vyrábí respirátory na lince z Tchaj-wanu, jejíž dodání domluvil při loňské návštěvě předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS).

Čínská společnost Singclean se k tvrzení českého zprostředkovatele nevyjádřila.