Odstartoval další ročník Tour de France. V budoucnu by závod mohl začínat i v Praze

V Lille začal další ročník Tour de France – závodu, který má velký společenský a ekonomický přesah. V televizi je to třetí nejsledovanější sportovní událost vůbec a díky přenosům získávají místa na celé trase jedinečnou možnost se zviditelnit a přitáhnout turisty. Kromě sportovních soubojů totiž Tour de France přináší i dechberoucí záběry na místa, kudy cyklisté projíždějí. I proto každé město, kde etapy startují a končí, za tuto možnost platí. O pořadatelství závodu oficiálně usiluje i Praha. Iniciativu před dvěma měsíci podpořil premiér Petr Fiala (ODS). V případě úspěšných jednání by nejlepší cyklisté světa mohli z tuzemského hlavního města odstartovat za pět let, možná i o rok dříve.