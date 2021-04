Zeman nebude vetovat novelu volebního zákona. In memoriam vyznamená Kellnera

Prezident Miloš Zeman se také nepřímo vyjádřil k případným dalším změnám ve vládním kabinetu. Řekl, že odvolání Tomáše Petříčka (ČSSD) nebude oddalovat, pokud mu ho premiér Andrej Babiš (ANO) navrhne. Jan Birke (ČSSD) by byl podle něj vynikající ministr kultury. Naznačil tím případnou vládní rošádu – spekuluje se o tom, že by Lubomír Zaorálek (ČSSD) post ministra kultury vyměnil právě za zahraničí.

„Bude mi strašně líto, že to bude in memoriam,“ doplnil k udělení vyznamenání. Kellnera označil za „hvězdu podnikání“ a připomněl, že Řád bílého lva od něj dostali také Karel Gott jako hvězda české hudby a exministr zdravotnictví Roman Prymula jako „nejlepší epidemiolog, který potlačil první vlnu epidemie“.

Na dotaz, zda ho o plánovaném odvolání informoval premiér, Zeman odpověděl, že to považuje za důvěrnou informaci. „Myslím, že by ho odvolal i bez mého přičinění,“ řekl prezident. Blatného ve funkci nahradil ředitel Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Petr Arenberger (za ANO).

V případě nedůvěry vládě by měla v demisi vládnout do voleb

Pokud by poslanci vládě vyslovili nedůvěru, byl by Zeman pro to, aby vládla až do podzimních voleb v demisi. Prezident označil snahu některých komunistů vypovědět takzvaný toleranční patent za legitimní, šest měsíců před volbami ji ale pokládá za zbytečnou.

Pokud by ale sněmovna vyslovila vládě nedůvěru, není podle Zemana v ústavě stanovena doba, po kterou může kabinet v demisi vládnout. „Já bych se snažil v tomto případě přesvědčovat všechny parlamentní strany, aby vyčkaly do voleb, s tím, že je zbytečné, abychom tady měli dvě vlády v krátkém časovém sledu,“ řekl.

Avizovaný konec komunistické podpory připisují komentátoři blížícím se volbám a snaze komunistů oslovit voliče na jedné straně s výsledky tolerance, na druhé straně s možností kritiky menšinové vlády ANO a sociálních demokratů.