Proč Čína ne, ale Rusko ano? Politici se neshodnou na možném zapojení Rosatomu do dukovanského tendru

Posouzení bezpečnosti není podle Havlíčka nutné projednávat na vládě

Na dotaz, proč se Havlíček „pustil do všeho sám“, řekl, že se nikdo nepustil do tendru, ale jenom do zahájení fáze bezpečnostního posouzení. „(Ministr zahraničí Tomáš) Petříček mi psal dopis, že pokud se bude spouštět tendr, tak by si přál, aby se to projednávalo na vládě. S tím lze jedině souhlasit. My jsme se ale nepustili do tendru, toto jsem oznámil řediteli BIS (Michalu) Koudelkovi, panu premiérovi a šéfovi koaličního partnera panu (Janu) Hamáčkovi,“ uvedl.

Jurečka ovšem odmítl, že by stávající krok nic neznamenal. „Je to jeden z prvních kroků, které vedou k vypsání tendru jako takovému. Na jednání s panem premiérem jsme debatovali hrozby, které detekovaly BIS, ministerstvo vnitra a ministerstvo zahraničí. Na základě těchto argumentů i pan premiér řekl: 'Vyloučíme Čínu'',“ řekl Jurečka s tím, že v tom případě nechápe, proč se takto nereagovalo i v případě Ruska, když hrozba byla podle něj srovnatelná.