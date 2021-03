Opozice žádá, aby Havlíček kvůli oslovení Rosatomu skončil ve vládě. Tendr ještě nezačíná, upozornil ministr

„Bezpečnostní služby státu jasně doporučily nezvat Ruskou federaci do výběrového řízení na dostavbu Dukovan, odmítá to rovněž parlamentní opozice, bez jejíhož souhlasu nemá smysl projekt na 20 let dopředu spouštět. Shoda ohledně možného přizvání Rosatomu do tendru ostatně není ani ve vládě samotné. Všechny tyto instance hodlá ministr Havlíček nyní obejít a zahájit tendr sám za sebe,“ stojí v dopisu.

Tendr tím nezačal, ujistil Havlíček

Havlíček ve svém vystoupení ve sněmovně důrazně odmítl, že by bylo možné zahájení bezpečnostního posouzení považovat za začátek tendru. „V dané chvíli – i po konzultaci s mezinárodní atomovou agenturou – jsme postupovali naprosto v souladu s tím, jak se postupuje ve světě, a to tak, že se připraví bezpečnostní – můžeme tomu říkat – předkolo,“ uvedl. Dodal, že teprve potom vláda schválí případné oslovení potenciálního dodavatele.

Součástí bezpečnostního posouzení budou otázky pro jednotlivé uchazeče, které se týkají jaderné bezpečnosti, kybernetické bezpečnosti, konsorcia a dodavatelského řetězce, upřesnil ministr. Bude se připravovat bezpečnostní dotazník v rámci ministerstva průmyslu, ČEZ, bezpečnostních složek, zmocněnce pro jádro. Do konce listopadu by pak měli potenciální uchazeči definitivně projevit, či neprojevit zájem o účast.

To, co opozice kritizuje především, tedy že sice nebude osloven čínský zájemce, ale ruský ano, vysvětlil Havlíček jejich rozdílnými zkušenostmi. „Čína má jediný projekt mimo Čínu, a to je Pákistán. To pro nás není úplně signifikantní reference, byť netvrdíme, že to udělali špatně, to si nedovolujeme. Rusko staví nebo připravuje bloky ve dvou zemích Evropské unie, s Ruskem máme dlouhodobé vztahy v oblasti energetiky,“ srovnal.

Ministr průmyslu a obchodu také odmítl, že by obešel kolegy z vlády nebo tajné služby. „Pochopitelně, že jsem o tom informoval jak předsedu vlády, tak předsedu koaliční strany pana Hamáčka a stejně tak jsme o tom diskutovali a byl informován i pan ředitel Koudelka z BIS,“ ujistil.

Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) uvedl, že Havlíček ho informoval o aktuálních krocích k Dukovanům, avšak ústně, takže neexistuje žádný zápis. Doplnil, že ministerstvo průmyslu a obchodu nežádalo o stanovisko tajnou službu, která je podřízena resortu vnitra, což je ovšem pouze civilní rozvědka – Úřad pro zahraniční styky a informace.

„Z hlediska postupů je to tak, že ministerstvo vnitra žádné stanovisko k tomuto nevydalo a žádné stanovisko nevydala ani zahraniční rozvědka,“ uzavřel Hamáček.

Babiš však považuje za důležité, že Havlíček o postupu při tendru s Hamáčkem hovořil, že se obrátil na BIS a že ti s plánovanými kroky podle Babiše souhlasili. Premiér dodal, že další kroky k plánované dostavbě Jaderné elektrárny Dukovany mimořádně projedná v pondělí ráno Bezpečnostní rada státu a odpoledne vláda.