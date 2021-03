Poslanci budou jednat o nouzovém stavu. Debatu o Národním plánu obnovy mají za sebou

Premiér Andrej Babiš (ANO) doufá, že Poslanecká sněmovna podpoří žádost o prodloužení nouzového stavu alespoň do Velikonoc. „Rozumím, že jsou podmínky, pro nás je důležitý stav hospitalizovaných a stav jednotlivých lidí na jednotkách intenzivní péče,“ uvedl Babiš.

Zmínil, že postoj opozice, kdy požaduje rozvolnění, se od loňského léta opakuje. „Tentokrát bychom to neměli pokazit. Dávám si pozor na to, abych něco sliboval…Zkusme to dotáhnout, abychom snížili stav, doufám, že se k tomu vrátíme po Velikonocích,“ dodal Babiš.

Komunisté by mohli podpořit prodloužení nouzového stavu o 14 dní. Nepovažují ale za potřebné omezení cestování mezi okresy v rámci jednoho kraje. „Je to jedna z našich podmínek, aby vláda přislíbila, že tuhle záležitost změní,“ poznamenal předseda KSČM Vojtěch Filip po ranním jednání klubu.

Zároveň ale KSČM chápe potřebu ještě udržet opatření. „Ale nemyslíme si, že je potřeba celý měsíc. Jsme srozuměni s náhradním termínem, který už i vláda uvažovala ve svém rozhodování, to znamená s 11. dubnem,“ dodal.

Nynější zvláštní režim vyhlášený kvůli epidemii covidu-19 končí s nedělí 28. března. Na nouzový stav se váže většina restrikcí včetně omezení pohybu lidí, na které není možné využít jen takzvaný pandemický zákon nebo zákon o ochraně veřejného zdraví. Opozičním předákům se nelíbí zejména zákaz jezdit i na vlastní chalupy či chaty, pokud jsou v jiném okrese.

Nouzový stav v Česku platí nepřetržitě od loňského 5. října. Potrvá nejméně 175 dnů. Loni na jaře trval kvůli koronavirové krizi 66 dnů.

Z Národního plánu obnovy by Česko mohlo čerpat víc než 170 miliard korun

Před jednáním Poslanecké sněmovny uvedli zástupci opozičních Pirátů, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN, že Národní plán obnovy musí být v souladu s klimatickými a digitalizačními cíli Evropské unie. Vláda podle opozice přípravu a konzultace plánu podcenila. První místopředseda ODS Zbyněk Stanjura uvedl, že kabinet zřejmě trestuhodně selhal v plánování tohoto projektu.

„Cílem fondu není záplata děr ve veřejných rozpočtech nebo třeba přihrávat dotace největším hráčům z tradičního průmyslu, ale naopak podpořit třeba malé a střední podniky, start-upy, udržitelnou ekonomiku, aby byla konkurenceschopná i v budoucnosti,“ řekl pirátský poslanec František Kopřiva. Vláda by měla podle něj plán konzultovat také se zástupci soukromého sektoru, samospráv a regionů, míní.

Národní plán obnovy má být podkladem pro čerpání peněz z nového fondu Evropské unie. Vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) minulý týden uvedl, že připraveno je 172 miliard korun, ačkoli původně se předpokládala částka o deset miliard vyšší.

Plán je rozdělen do několika oblastí, které by z něj měly být financovány. Velká část je určena na digitalizaci, další peníze půjdou na fixní infrastrukturu, vědu, výzkum, inovace či vzdělávání. Podporu by měla získat i zdravotní prevence. Evropská komise stanovila jako nejzazší termín předložení plánu konec dubna.