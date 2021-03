Vláda nemá plán uvolňování, chce jen držet lockdown, zní od opozice

Žádost poslancům, aby nouzový stav v Česku místo 28. března skončil až 27. dubna, vláda schválila v pondělí. Nouzový stav by tak v Česku trval nepřetržitě víc než půl roku; v dolní komoře ovšem vládní koalice nemá dost hlasů a nyní proto hledá podporu u nevládních stran – k čemuž měla posloužit i středeční schůzka. Lídři opozice ji ale opouštěli skeptičtí.

Na jednání padaly otázky k efektivitě dosavadních opatření, vláda podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše ale nedokáže říct, která z opatření přesně za poklesem počtu nově infikovaných stojí: „Schůzka mě nepřesvědčila, že vláda ví, co dělá. Čísla klesají, ale to víme, že klesají, když se nežije normálním životem.“ Předsedovi STAN Vítu Rakušanovi chyběla čísla o počtech lidí v karanténách a izolacích.

„Debata vždycky vypadá tak, že odpověď je obecná: ‚Omezení mobility občanů podle našich čísel měla smysl.' A my se ptáme, jestli ve vnitřní logice opatření se opravdu nenajde něco, co by se mohlo změnit. To se neděje a konkrétní odpověď na žádnou z otázek nepřišla. ‚Školy chceme otevřít, jak a kdy, nevíme. Čísla, jestli lidé zůstávají v karanténě, nemáme, dodáme později',“ kritizoval vládu Rakušan.

V takovém kontextu se ale podle něj dá obtížně přemýšlet o nouzovém stavu, když kabinet nesvede konkrétně vysvětlit a na datech podložit, k čemu ho vlastně potřebuje. Stejně skeptický byl i předseda ODS Petr Fiala.

„Premiér na našem společném jednání odmítl jakýkoli termín potvrdit. Vláda evidentně žádný plán nemá a hazarduje s budoucností dětí a mladých lidí,“ uvedl po jednání předseda ODS Petr Fiala. Jediným plánem premiéra je podle něj pokračovat v současné podobě lockdownu. „Naprostá většina naší koalice je přesvědčena o tom, že nelze podpořit pokračování nouzového stavu,“ uvedl za koaliční uskupení Spolu, ve kterém jdou do podzimních voleb občanští demokraté s TOP 09 a lidovci. Poměry v zemi by se podle Filay měly pro příště řídit pandemickým zákonem.

Také lídr lidovců Marian Jurečka si stýská na lakoničnost vládních vizí: „Nechceme lidi neúměrně dlouho omezovat na osobní svobodě. Neslyšeli jsme žádný konkrétní plán vlády, jaké věci budou za čtrnáct dní nebo za tři týdny. Premiér nám řekl, že termín ani žádnou informaci o tom, jaká je strategie vlády k návratu k normálnímu životu, nedá.“