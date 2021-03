Vláda chce z evropských peněz látat státní rozpočet, viní ji opozice. Ještě je čas na změny, ujišťuje Kolovratník

přehrát video Události, komentáře: Národní plán obnovy

Vicepremiér pro hospodářství Karel Havlíček (za ANO) představil harmonogram schvalování národního plánu obnovy senátorům – v příštím týdnu by měl jít do meziresortního řízení, vláda jej projedná v polovině dubna a do konce dubna odešle konečnou podobu Evropské komisi. „Abychom byli v první vlně,“ zdůraznil. Místopředseda sněmovního hospodářského výboru Martin Kolovratník (ANO) ujistil, že v Bruselu již o tom, co se v Praze připravuje, dobře vědí. „ČR základní kontury plánu představila v půlce října. Prezentoval je premiér Babiš předsedkyni Evropské komise, paní von der Leyenové. Od té doby už probíhají bilaterální jednání. Z podkladů, které mám, zhruba třetina států EU není tak daleko jako my,“ uvedl.

Vláda ale čelí kvůli plánu obnovy kritice – že tají jeho detaily a že nechce diskutovat. Viní ji z toho opozice či neziskové organizace, ale výtky zní například i od Svazu měst a obcí. Opoziční poslanec Ondřej Benešík (KDU-ČSL) se odkázal i na podnikatelské svazy. „Doporučení Evropské komise bylo, aby vláda každého členského státu už do počáteční fáze zainteresovala entity, jako je Hospodářská komora, Svaz průmyslu a dopravy, odbory, poskytovatelé sociálních služeb a také národní parlamenty. To se nestalo. Co se v ČR stalo, bylo, že v počáteční fázi byly zainteresovány jenom resorty, které si do počátečního návrhu nasázely své plány, všechno možné, vytvořily pilotní návrh plánu, a poté to předložily k diskusi, když už bylo málo času a málo prostoru něco s tím dělat,“ obvinil vládu. Podle Martina Kolovratníka ale vláda s klíčovými hráči investiční plán konzultovala. „Z informací, které mám od ministra Havlíčka, už byla česká pozice pro EU konzultována velmi široce se zúčastněnými. To znamená se zástupci jednotlivých resortů, některými výbory v Poslanecké sněmovně i s Asociací krajů a Svazem měst a obcí,“ uvedl. Odmítl zároveň, že by bylo na další diskusi málo času. „Čas pro diskusi je zhruba do poloviny dubna. Měsíc na to ještě máme,“ zdůraznil poslanec Kolovratník. Ondřej Benešík však míní, že vláda má úplně jiný hlavní záměr, jak naložit s evropskými penězi, než deklaruje v programu šesti pilířů. Jak shrnul Kolovratník, mají peníze jít na digitalizaci, výstavbu fyzické infrastruktury, vzdělávání, výzkum, vývoj a inovace. Podle Benešíka ale jde kabinetu hlavně o to, „že budeme pokrývat díry v našem státním rozpočtu“. Varoval, že se to vymstí.