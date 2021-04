Hnutí ANO se v březnovém modelu vrátilo před Piráty, za jejich koalicí se STAN ale dál zaostává

Ještě menší změny v ziscích jsou pak u dalších stran. Třetí místo si v novém modelu s dvanácti procenty udrželo hnutí STAN, následované SPD s 11,5 procenta. První pětici uzavírá opět ODS, model jí přisuzuje devět procent.

TOP 09, KSČM, KDU-ČSL a ČSSD se pohybují kolem pětiprocentní hranice. TOP 09 má podle průzkumu 6,5 procenta, komunisté pět procent, lidovci čtyři procenta a nejhůř je na tom z této skupiny sociální demokracie, která se propadla o 1,5 procentního bodu na tři procenta.

„Statistická chyba se u těchto stran pohybuje na úrovni jednoho procentního bodu, a nelze tedy s jistotou říci, zda by se za současné situace do Poslanecké sněmovny dostaly, či nikoliv. ČSSD a KDU-ČSL se ale v modelech pohybují pod pětiprocentní hranicí dlouhodobě a je tedy pravděpodobné, že by se za současné situace do dolní komory neprobojovaly,“ upozorňují autoři výzkumu.

Poprvé se pak v modelu, který zobrazuje politická uskupení dosahující aspoň na dvě procenta, objevilo hnutí Přísaha, které založil Robert Šlachta. Mělo by právě dvě procenta. „To, zda si našel již své stálé příznivce, ukážou až další měření,“ dodávají autoři výzkumu.

Prvenství koalice Piráti a STAN

V současnosti se počítá s tím, že některé strany budou kandidovat v podzimních volbách v koalici, a tak připravuje agentura Kantar CZ model právě i pro variantu, kdy se o hlasy uchází koalice Pirátů a STAN, koalice Spolu, která zahrnuje ODS, KDU-ČSL a TOP 09, a také koalice Trikolóra, Svobodní a Soukromníci.

Březnový model přisoudil koalici Pirátů a STAN třicet procent, což je o čtyři procentní body méně než před měsícem. Za poklesem podle dat stojí mírný odliv voličů od obou koaličních partnerů. Hnutí ANO by dosáhlo na 23,5 procenta, což je nárůst o 1,5 procentního bodu. Stejné zlepšení v modelu vykázala koalice Spolu na třetím místě se ziskem 19 procent.

Za nimi následuje v aktuálním modelu SPD s dvanácti procenty, KSČM s pěti procenty, ČSSD se třemi procenty, koalice Trikolóra, Svobodní a Soukromníci s 2,5 procenta a Přísaha se dvěma procenty.

Autoři výzkumu podotýkají, že voliči nespokojení s jednou z koalic SPOLU a Pirátů se STAN by se ve velké míře přesunuli k té druhé. Proto je výsledek koalic velmi blízký součtu preferencí jednotlivých stran.

Velká ochota jít k volbám, negativní hodnocení politické situace

Ve společnosti dál přetrvává negativní vnímání aktuální politické situace, i když podle březnových dat se stav zlepšil. Minulá, tedy únorová vlna, odrážela hodnocení po dalším zhoršení epidemie a po přijetí přísných opatření vládou. Spokojenost se v únoru propadla na pouhých 11 procent, historické minimum. V březnu se začal postupně epidemický stav zlepšovat, což podle výzkumu může být příčina zastavení a otočení trendu v hodnocení politické situace. Aktuální měření tak ukazuje, že spokojeno je s politickou situací 18 procent občanů.

Deklarovaná ochota jít k volbám do Poslanecké sněmovny pak podle nových dat dosahuje 79 procent. Ve srovnání s předchozím obdobím se jedná o výrazně nadprůměrný výsledek, jedná se dokonce o nejvyšší naměřenou ochotu od voleb v roce 2017. „Za nárůstem může stát jednání politiků v právě vrcholící vlně epidemie koronaviru. To, zda se jedná o trend, nebo jen momentální výkyv, ukážou až další měření,“ uvedli autoři výzkumu.

V boji proti koronaviru si nejlépe vedl Blatný, nejhůře Babiš a Zeman

Výzkum respondentům položil také otázku, jak hodnotí konání a kroky politických představitelů v boji proti koronaviru. Nejlépe si podle výzkumu vedl nyní už exministr Jan Blatný (za ANO). Jako jediný získal více pozitivních hodnocení než negativních. K této metě se ještě přiblížila Jana Maláčová z ČSSD a na třetím místě předseda Pirátů Ivan Bartoš.

„Jan Blatný podporu sbíral napříč politickým spektrem, snad s výjimkou voličů ODS a zejména voličů SPD, kteří jsou k němu výrazně kritičtější než voliči kterékoliv jiné strany,“ doplnil analytik agentury Kantar CZ Pavel Ranocha.

Naopak nejvíce negativních hodnocení posbírali premiér Andrej Babiš (ANO) a prezident Miloš Zeman. „Oba tyto politiky velmi negativně, co se týče jejich práce proti epidemii, hodnotí bezmála jedna polovina české populace. Oba společnost velmi polarizují,“ okomentoval hodnocení Ranocha.